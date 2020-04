macOS Catalina 10.15.4 obtient une mise à jour supplémentaire

Une mise à jour supplémentaire de macOS Catalina est arrivée jeudi. Il vise à résoudre certains des problèmes liés à la récente mise à jour 10.15.4.

Problèmes de macOS Catalina 10.15.4 résolus

Les notes accompagnant la mise à niveau indiquent que cela résout le problème des utilisateurs exécutant la dernière version macOS Catalina ne pouvant pas participer aux appels FaceTime avec ceux utilisant des appareils fonctionnant toujours sous iOS 9.3.6 et versions antérieures ou OS X El Capitan 10.11.6 et versions antérieures. En outre, les utilisateurs d’Office 365 ne devraient plus recevoir d’invites de mot de passe répétées. En termes de matériel, le problème de la suspension des MacBook Air 2020 dans l’assistant de configuration ou lors de la déconnexion et de la reconnexion d’un écran externe 4K ou 5K a été corrigé. Les cas où les ports USB-C de Mac ne répondent plus ont également été résolus.

Pour installer la mise à niveau manuellement, appuyez sur l’icône Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran> préférences système> mettre à jour maintenant. La mise à jour nécessite que les utilisateurs redémarrent leur Mac. Les utilisateurs avec des mises à niveau automatiques n’ont pas besoin de suivre ces étapes.