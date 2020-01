macOS Catalina: comment sauvegarder des photos et des vidéos avec iCloud Photos

. vous est présenté par CleanMyMac X. Trouvez les fichiers indésirables, les vieux dossiers volumineux, les applications inutilisées et les gros consommateurs de mémoire. Vous pouvez également utiliser CleanMyMac X pour supprimer les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles indésirables et les extensions de virus.

Les photos et vidéos sont quelques-unes de nos données numériques les plus précieuses que nous ne voulons jamais perdre. C’est pourquoi macOS Catalina comprend l’application Photos avec un service intégré pour sauvegarder votre photothèque. iCloud Photos est le moyen le plus simple de gérer votre photothèque personnelle.

Comment ça fonctionne

iCloud Photos synchronise les photos et vidéos entre tous vos appareils, y compris les modifications et les albums. Par exemple, vous prenez une photo sur votre iPhone, elle apparaît automatiquement sur votre iPad ou Mac.

Le gestionnaire de photothèques cloud d’Apple n’est pas seulement idéal pour synchroniser une bibliothèque entre tous vos appareils. C’est aussi une excellente fonctionnalité de sauvegarde.

Si vous perdez votre iPhone dans l’océan, toutes vos photos et vidéos ne sont pas perdues en mer. Toutes vos photos d’aventure sur la plage vous attendent lorsque vous remplacez votre iPhone.

Que souhaitez-vous savoir

iCloud Photos fonctionne avec votre identifiant Apple afin que votre identité soit la même sur tous vos appareils. Il s’agit généralement des mêmes e-mail et mot de passe que ceux que vous utilisez pour l’App Store.

Cette fonctionnalité fait partie du service iCloud d’Apple. Cela signifie que iCloud Photos utilise le stockage cloud d’Apple et non le stockage sur appareil – bien qu’il puisse utiliser les deux.

La chose importante à savoir est que vous devez avoir suffisamment de stockage iCloud pour contenir votre bibliothèque de photos iCloud. Lorsque vous commencez à utiliser iCloud Photos, le stockage de votre iPhone ou iPad n’est plus une limitation.

La plupart des utilisateurs devront payer des frais mensuels pour un stockage cloud suffisant pour utiliser iCloud Photos. Le bon niveau dépend de la taille de votre photothèque et vous pouvez toujours changer de plan à tout moment.

Plans de stockage

Les plans et tarifs de stockage iCloud varient d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, les forfaits varient de 99 ¢ par mois à 9,99 $ par mois. Voici chaque option, facturée mensuellement:

Gratuit – 5 Go

0,99 $ à 50 Go

2,99 $ – 200 Go

9,99 $ – 2 To

Vous pouvez voir les plans du monde entier ici pour voir les plans et les prix actuels où vous vivez. Vous ne savez pas de combien de stockage vous avez besoin? iCloud vous alertera si vous avez besoin de plus de stockage, il est donc normal de commencer petit.

Commencer

Voici comment activer iCloud Photos sur iPhone ou iPad:

Ouvrez l’application Paramètres

Appuyez sur votre nom en haut de la liste

Appuyez sur iCloud → Photos → Basculer sur les photos iCloud

Répétez ce processus sur chacun de vos appareils pour démarrer la synchronisation de vos bibliothèques. Assurez-vous d’avoir la dernière mise à jour logicielle et le même identifiant Apple pour iCloud sur chaque appareil.

iCloud Photos fonctionne également avec l’application Photos sur Mac:

Ouvrir les préférences système

Sélectionnez iCloud

Cliquez sur les options à côté de Photos

Activer les photos iCloud

Les ordinateurs Windows peuvent également accéder à iCloud Photos avec le panneau de configuration iCloud d’Apple. Les photos et vidéos sont également consultables sur le Web à partir d’icloud.com/photos.

Gérer le stockage

Et si vous n’avez pas assez d’espace sur votre iPhone pour votre photothèque? iCloud Photos a également une fonctionnalité pour cela.

iCloud Photos comprend une option pour enregistrer chaque photo et vidéo localement sur votre iPhone, iPad ou Mac. Cela nécessite plus de stockage sur l’appareil en plus du stockage iCloud.

L’avantage est que vous pouvez accéder instantanément à iCloud Photos sans connexion Internet, mais les plus grandes bibliothèques prendront beaucoup de stockage sur l’appareil.

Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de stockage pour iPhone, iPad ou Mac pour l’ensemble de votre photothèque, iCloud Photos comprend une option pour optimiser le stockage. Les photos et vidéos sont toujours accessibles à partir de l’application Photos à tout moment, mais vous avez besoin d’une connexion Internet pour afficher des images en pleine résolution.

Plus

Si vous avez un Mac qui reste en ligne et sous tension, vous pouvez même enregistrer des photos sur un stockage externe qui sauvegarde sur Time Machine pour une couche supplémentaire de redondance.

Que se passe-t-il si vous supprimez accidentellement une photo? iCloud Photos supprimera cette photo sur tous vos appareils, mais vous avez jusqu’à 40 jours pour récupérer la photo à partir de la section Récemment supprimé de l’application Photos.

Personnellement, je suis un utilisateur iCloud Photos depuis le lancement de la fonctionnalité en 2014. Je fais confiance au service avec près de 35 000 photos et vidéos et en pleine croissance – y compris des souvenirs de mes deux enfants, des vacances, etc.

iCloud Photos ne se contente pas de synchroniser et de sauvegarder les photos et vidéos capturées depuis mon iPhone. Ma bibliothèque comprend des photos et des vidéos importées d’autres appareils photo et caméras vidéo. Je fais confiance à iCloud Photos pour être ma seule, véritable photothèque sur tous les autres systèmes, et l’intégration iPhone, iPad et Mac est imbattable.

