macOS Catalina: comment utiliser la nouvelle application Find My pour localiser des appareils et des amis

macOS Catalina présente une toute nouvelle application Apple appelée Find My. L’application est la version Mac de deux applications qui ont démarré sur l’iPhone et l’iPad: Find My iPhone et Find My Friends.

À partir d’iOS 13 et de macOS Catalina, Apple a fusionné les deux applications de partage de position dans Find My. La nouvelle application Find My fonctionne sur macOS Catalina pour le partage de position et le suivi des appareils sans iCloud.com.

Commencer

Mettre à niveau vers macOS Catalina ou configurer un nouveau Mac? La nouvelle application Find My d’Apple se trouve sur le Dock en bas de votre écran. Recherchez l’icône de cercle vert avec l’onde radar bleue. Vous pouvez également ouvrir Find My en cliquant sur la loupe dans le coin supérieur droit et en tapant «Find My» dans la zone de recherche.

Trouvez mes œuvres avec le service iCloud d’Apple. Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité à partir de l’application Préférences Système sous Apple ID → iCloud → Find My. La case à cocher activera et désactivera vos données dans l’application Find My. Vous pouvez également sélectionner des options pour voir les autorisations des fonctionnalités spécifiques à Mac:

Find My Mac vous aide à localiser votre ordinateur en cas de perte ou de vol, tout en empêchant quiconque d’accéder à vos données

La recherche hors ligne utilise le réseau d’appareils d’Apple pour vous aider à localiser votre Mac même s’il n’est pas connecté à Internet.

Gens

Il est maintenant temps de commencer à utiliser Find My! Si vous utilisez déjà Find My Friends ou la nouvelle application Find My sur iPhone ou iPad, alors Find My sur Mac sera déjà peuplé de membres de votre famille et d’amis.

Vous pouvez inviter des personnes à vous ajouter dans leur application Find My avec le bouton Partager ma position en bas à gauche de la fenêtre Find My. Tapez son nom de contact, son e-mail ou son numéro de téléphone, puis il pourra répondre à votre invitation et éventuellement partager son emplacement.

Le partage de position n’est probablement pas quelque chose que vous voulez faire avec n’importe quelle connaissance. Cependant, il peut être très utile pour la coordination avec vos amis et votre famille les plus proches, et vous pouvez toujours contrôler quand et comment votre emplacement est partagé.

D’un coup d’œil

Find My organise votre liste d’amis par emplacement. Par exemple, le contact le plus proche apparaît en haut de la liste. Vous préférez toujours avoir votre partenaire ou vos enfants en tête de liste? Vous pouvez mettre en favoris n’importe quel contact pour les prioriser sur votre liste.

Find My affichera sa photo de profil, son nom, son libellé d’emplacement, l’heure de la dernière mise à jour de l’emplacement et la distance par rapport à votre emplacement actuel.

Notifications

Vous pouvez également sélectionner un contact individuel pour voir sa position sur une carte. Dans la vue de la carte, vous pouvez sélectionner le contact, puis cliquez sur le bouton «i» pour plus d’informations et d’options.

Vous pouvez facilement envoyer un message ou appeler votre contact, trouver l’itinéraire vers son emplacement ou même créer une notification pour le contact. Voici comment fonctionnent les notifications:

Informez-vous ou le contact lorsqu’ils changent de lieu ou que vous changez de lieu

Les notifications peuvent toujours se répéter lorsque l’emplacement change ou ne se produisent qu’une seule fois

Si vous définissez une notification pour le changement de position d’un ami, il recevra également une alerte le notifiant de l’alerte – pas d’alertes sournoises!

C’est idéal pour informer automatiquement votre partenaire que vous êtes sur le chemin du retour ou que vos enfants sont arrivés à l’école à l’heure.

Configurer une alerte depuis votre iPhone? Find My sur le Mac se synchronise avec iCloud afin que les mêmes règles s’appliquent:

Plus

Find My sur macOS Catalina vous permet également de contrôler d’autres paramètres de partage de position, notamment:

étiquetage des noms de lieux comme le travail ou l’école

suspension du partage de position

suppression d’un contact de Find My

L’accès instantané au service Find My sur Mac est vraiment utile dans macOS Catalina – pas besoin de charger icloud.com ou de sortir votre iPhone ou iPad pour vérifier le service.

Find My n’est pas seulement utile pour partager le lieu de travail et l’école avec des amis et la famille. Je vérifie généralement si ma tante est à la maison avant de l’appeler par vidéo avec FaceTime. Il est également amusant de rencontrer votre famille et vos amis si vous remarquez que vous êtes à proximité de manière inattendue.

Cependant, Find My remplace l’intégration Find Friends que les versions précédentes de macOS incluaient, de sorte que l’application dédiée remplace le widget Find Friends supprimé dans la vue Aujourd’hui du Centre de notifications – pour l’instant au moins.

Dispositifs

Qu’en est-il du suivi de vos propres appareils? Find My vous permet de voir où se trouvent votre iPhone, iPad, Mac, AirPods et Apple Watch, tout comme l’application Find My iPhone que Find My a remplacée.

Les appareils peuvent être plus spécifiques que les personnes. Pourquoi? Les gens choisissent un appareil pour partager l’emplacement, comme un iPhone, un iPad ou une Apple Watch cellulaire. C’est censé montrer où cette personne se trouve probablement en ce moment. Les appareils sont plus sensibles en ce sens qu’ils montrent exactement où se trouve l’appareil de chaque personne, et pas seulement celui qu’elle utilise.

Actions

Voici ce que Find My peut faire pour vous ou les appareils de votre famille:

Émettre un son pour localiser un appareil perdu à proximité

Trouver l’itinéraire vers les emplacements d’un appareil perdu

Mettre un appareil en mode perdu

Effacez l’appareil s’il ne peut pas être récupéré

Find My inclura également une représentation visuelle de la durée de vie de la batterie de l’appareil. Cela vous donnera une idée de savoir si l’appareil manquant est sur le point de se déconnecter ou non.

Si vous n’avez plus d’appareil répertorié dans Find My, vous pouvez éventuellement le supprimer de l’application Mac en utilisant votre mot de passe Apple ID. Cette modification sera synchronisée avec Find My sur vos autres appareils via iCloud.

Find My peut être idéal pour localiser les iPhones perdus dans les coussins du canapé, les iPads dans les sacs à dos ou même les montres Apple volées – et maintenant il est totalement intégré au Mac.

