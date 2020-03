macOS: voici comment restaurer le carillon de démarrage Mac

Cherchez-vous à restaurer le carillon de démarrage Mac? De nombreux Mac plus récents suppriment cette fonctionnalité qui a été introduite pour la première fois sur les Mac en 1999. Le ramener implique le terminal, mais comme la plupart des commandes simples, ils peuvent être copiés / collés.

Ramener le carillon

Ouvrez le terminal et collez cette commande:

sudo nvram BootAudio =% 01

Vous devrez ensuite saisir votre mot de passe administrateur.

Si vous souhaitez désactiver le carillon, utilisez cette commande:

sudo nvram BootAudio =% 00

Et c’est tout.

Lectures complémentaires

[macOS: Use Clipboard in Terminal Without a Mouse]

[9 Alternatives for the Apple’s Mac Terminal App]