MacRumors a 20 ans aujourd’hui

C’est difficile à croire, mais aujourd’hui marque le 20e anniversaire de MacRumors, qui a été fondée le 24 février 2000, avec des articles commençant quelques jours plus tard.

Bien que les lecteurs de longue date connaissent les origines du site, il y en a beaucoup d’autres qui ignorent qu’il a commencé comme un passe-temps alors que notre fondateur Arnold Kim était étudiant en médecine, et il est resté un projet parallèle pendant plus de huit ans jusqu’à ce qu’il décide de donner la médecine pour se concentrer sur MacRumors comme une carrière à temps plein. Cette trame de fond et cette perspective supplémentaire ont été partagées dans un article du New York Times de juillet 2008.

MacRumors.com enregistré le 24 janvier 2000

J’ai officiellement rejoint MacRumors le 1er janvier 2009, mais j’avais été membre bénévole du forum et rédacteur occasionnel pendant plusieurs années auparavant et j’étais un lecteur régulier presque depuis les débuts du site. Au cours de cette période, j’ai vu MacRumors passer d’un agrégateur de niche d’informations sur une entreprise bien-aimée cherchant à se relever des morts au géant qu’elle est aujourd’hui, surfant sur la vague d’un produit à succès avec l’iPod, l’iPhone, l’iPad et plus.

MacRumors tel qu’il est apparu en mai 2000

Au fil des ans, nous avons ajouté des écrivains, des rédacteurs en chef et d’autres membres du personnel, l’équipe comptant désormais une douzaine de personnes dévouées qui vivent et respirent les nouvelles et les rumeurs d’Apple.

Nous avons couvert de nombreuses nouvelles importantes d’Apple au fil des ans, et voici quelques-unes des plus importantes:



Et n’oubliez pas le Guide de l’acheteur MacRumors, qui fournit des recommandations d’achat en un coup d’œil basées sur les calendriers de sortie des produits Apple depuis 17 ans maintenant.

La route a été longue et nous n’aurions certainement pas pu le faire sans nos fidèles lecteurs et membres du forum. Depuis deux décennies maintenant, MacRumors est connu pour sa communauté active et passionnée qui a elle-même atteint près d’un million de membres inscrits et plus de 27 millions de messages sur le forum. Si vous n’êtes pas membre, nous vous invitons à vous inscrire à nos forums et à ajouter votre voix à notre communauté.

À tous ceux qui ont contribué à faire de MacRumors ce qu’il est aujourd’hui, merci, et voici encore 20 ans.

