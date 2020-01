MacRumors Giveaway: Gagnez des AirPods Pro peints sur mesure avec ColorWare

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à ColorWare pour offrir aux lecteurs MacRumors une chance de gagner des AirPods Pro peints sur mesure, disponibles dans des dizaines de couleurs.

Pour ceux qui ne connaissent pas ColorWare, c’est une entreprise qui existe depuis longtemps, offrant des travaux de peinture personnalisés et des skins uniques pour une gamme d’appareils électroniques, des consoles aux écouteurs.

Les AirPods Pro peuvent être commandés auprès de ColorWare dans des couleurs personnalisées moyennant des frais de 389 $ pour les irAirPods Pro‌ ou 439 $ pour les ‌AirPods Pro‌ et l’étui de chargement sans fil. C’est cher, mais c’est le seul moyen d’obtenir ‌AirPods Pro‌ dans une couleur autre que le blanc.

Il existe des couleurs solides et métalliques, avec des finitions brillantes et mates disponibles. Les couleurs traditionnelles noir, or et argent sont des options, mais il existe également des nuances lumineuses dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Si vous voulez ‌AirPods Pro‌ en bleu, jaune, orange, vert, sarcelle, violet foncé, rose ou l’une des dizaines d’autres couleurs, ColorWare est la meilleure option. Vous pouvez même les faire peindre pour correspondre aux iPhones d’Apple.

Les irAirPods Pro‌ peuvent être peints sur mesure dans la même couleur que le boîtier, ou vous pouvez commander chaque AirPod Pro et le boîtier dans toutes les différentes couleurs, il y a donc pas mal de combinaisons de couleurs disponibles.

ColorWare propose des appareils peints personnalisés depuis 1998 et a perfectionné le processus de peinture. ColorWare utilise un processus de revêtement qui comprend un apprêt, une application d’une formule de couleur exclusive et un revêtement en plastique liquide X2 qui protège la couleur. Tous les travaux ColorWare sont garantis 12 mois et 24 mois à l’achat d’une garantie supplémentaire.

Comme ColorWare utilise ‌AirPods Pro‌ d’Apple et les peint, la fonctionnalité complète ‌AirPods Pro‌ reste intacte. Il y a une puce H1 pour un appariement rapide et facile, des embouts en silicone pour un ajustement serré dans l’oreille, un égaliseur adaptatif et une suppression active du bruit.

‌AirPods Pro‌ est un peu difficile à obtenir en ce moment, donc les achats personnalisés de ‌AirPods Pro‌ effectués maintenant arriveront début mars. Pour ceux qui n’ont pas besoin de ‌AirPods Pro‌ et préfèrent les AirPods standard, ColorWare colore également les ‌AirPods‌ et le boîtier ‌AirPods‌.

Nous avons un ensemble de paintedAirPods Pro‌ et d’étui de charge sans fil peints sur mesure à offrir, avec le gagnant pour choisir la couleur et la finition de son choix.

Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

ColorWare

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (17 janvier) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 24 janvier. Le gagnant sera choisi au hasard le 24 janvier et sera contacté par courriel. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir un nouveau gagnant. .