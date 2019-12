MacRumors Giveaway: Gagnez un adaptateur d'affichage Luna qui transforme un iPad ou un Mac en un deuxième écran

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Astro pour donner aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un adaptateur Luna Display, qui est un petit dongle pratique qui transforme un iPad ou un Mac en écran secondaire pour un Mac principal.

Le Luna Display se branche sur votre Mac à l'aide de l'USB-C pour les Mac modernes ou du Mini DisplayPort pour les Mac plus anciens, puis à l'aide du logiciel Luna Display, il connecte un iPad ou un autre Mac à votre Mac principal via Wi-Fi.

Une fois connecté, le Luna Display étend l'affichage de votre Mac au Mac secondaire ou à l'iPad, en ajoutant une deuxième fonctionnalité d'écran.

Le Luna Display à 80 $ était auparavant limité à l'iPad, mais après la sortie d'Apple de Sidecar avec iOS 13 et macOS Catalina, la fonctionnalité Luna Display a été étendue pour englober également les Mac. Avec la prise en charge de Mac à Mac, l'adaptateur Luna Display offre des fonctionnalités que le Sidecar d'Apple n'est pas en mesure de fournir, ce qui en fait une excellente alternative si vous souhaitez utiliser un Mac plus ancien comme écran supplémentaire.

Pour utiliser le mode Mac à Mac, le Mac principal doit exécuter OS X El Capitan ou une version ultérieure, tandis que le Mac secondaire doit exécuter OS X Mountain Lion ou une version ultérieure, ce qui signifie que cela peut fonctionner avec des machines beaucoup plus anciennes.

Pour des performances optimales, le Mac principal doit être un MacBook Air 2012 ou version ultérieure, un MacBook Pro 2012 ou version ultérieure, un Mac mini 2012 ou version ultérieure, un iMac 2012 ou version ultérieure, ou un Mac Pro 2013 ou version ultérieure.

Lorsqu'il est utilisé avec un Mac en mode Mac à Mac, Luna Display offre une prise en charge complète du clavier, du trackpad et de la souris sur les deux Mac. Vous trouverez plus d'informations sur le mode Mac à Mac sur le site Web de Luna Display.

Luna Display fonctionne également avec presque tous les iPads modernes, avec une prise en charge étendue de ce que propose Sidecar d'Apple. Vous pouvez l'utiliser avec l'iPad 2 ou version ultérieure, tous les modèles d'iPad mini, tous les modèles d'iPad Pro et tous les modèles d'iPad Air, avec iOS 9.1 ou version ultérieure comme seule exigence. Les performances sont plus rapides sur les nouveaux iPads, mais les anciens modèles fonctionnent très bien.

Le Luna Display peut être acheté sur le site Web de Luna, et nous en avons également cinq à offrir aux lecteurs de MacRumors. Pour participer pour gagner notre cadeau, utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l'exception du Québec) qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour offrir des commentaires ou obtenir plus d'informations sur les restrictions relatives aux cadeaux, veuillez consulter notre section Commentaires sur le site, car c'est là que la discussion des règles sera redirigée.

Luna Display Giveaway

Le concours se déroulera à partir d'aujourd'hui (27 décembre) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu'à 11 h 00, heure du Pacifique, le 3 janvier. Les gagnants seront choisis au hasard le 3 janvier et seront contactés par courriel. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir de nouveaux gagnants. . (tagsToTranslate) Pas d'AMP (t) Pas de cadeau Autolink (t)