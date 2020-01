MacRumors Giveaway: Gagnez un adaptateur secteur USB-C 61 W GaN et un câble USB-C de Choetech

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Choetech pour offrir aux lecteurs MacRumors une chance de gagner un adaptateur secteur USB-C 61 W et le câble USB-C qui l’accompagne pour charger un Mac ou un iPad Pro.

Le nouveau chargeur mural 61 W de Choetech utilise la technologie du nitrure de gallium, ce qui lui permet d’être fabriqué dans un boîtier plus petit qu’un adaptateur secteur standard. Il est 50% plus petit que le chargeur MacBook 61 W d’origine.

Au prix de 35 $, l’adaptateur secteur 61 W est mince, portable et parfait pour une utilisation à la maison ou en voyage grâce aux broches pliables qui rentrent dans le corps de l’accessoire.

Il y a un seul port USB-C sur le chargeur qui peut être couplé avec un câble USB-C à USB-C ou un câble USB-C à Lightning pour charger vos appareils Apple. Le 61W est idéal pour le MacBook Air ou le MacBook Pro 13 pouces, mais il convient également aux modèles plus puissants acMacBook Pro‌ de 15 et 16 pouces lorsqu’ils ne font pas de tâches gourmandes en système.

Choetech dit que le chargeur est équipé d’une «puce d’identification intelligente» intégrée qui est capable d’identifier la tension et le courant requis par un appareil, fournissant la bonne quantité d’énergie. Il peut charger un acMacBook Pro‌ de 13 pouces au maximum en deux heures ou un acMacBook Air‌ au maximum en 1,6 heures.

L’adaptateur secteur présente une conception en matériau PC ignifuge avec protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits pour des raisons de sécurité.

Avec le chargeur GaN 61 W, Choetech propose également un câble USB-C vers USB-C de 15 $ qui prend en charge la charge à haute vitesse de 100 W pour tous les appareils USB-C.

Le câble, vendu par jeu de deux, présente une conception tressée avec un renfort aux extrémités pour s’assurer qu’il ne s’effiloche pas ou ne se dégrade pas à l’usage, et il réduit également les enchevêtrements. Choetech affirme que le câble prend en charge des vitesses de transfert de données de 480 Mo / s et qu’il a été testé à travers 5 000 virages et 30 000 fiches et débranchements.

Nous avons un adaptateur d’alimentation 61 W GaN et des jeux de câbles USB-C pour 10 lecteurs MacRumors. Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

ChoetechLe concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (24 janvier) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 31 janvier. Les gagnants seront choisis au hasard le 31 janvier et seront contactés par courriel. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir de nouveaux gagnants. .