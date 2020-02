MacRumors Giveaway: Gagnez un Adonit Note + Stylus pour iPad

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Adonit pour offrir aux lecteurs MacRumors une chance de gagner un stylet Adonit Note + qui fonctionne avec les derniers modèles d’iPad et d’iPad Pro.

Conçu pour être une alternative à l’Apple Pencil, l’Adonit Note + est un stylet riche en fonctionnalités qui offre une grande partie des mêmes fonctionnalités que le “ Apple Pencil ” mais à un prix plus abordable.

Le PDSF sur le site Adonit est de 70 $, mais vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour seulement 60 $, ce qui est 40 $ moins cher que le ‌Apple Pencil‌ d’origine et 60 $ moins cher que le ‌Apple Pencil‌ 2.

Côté design, l’Adonit Note + est un peu plus large et plus court que les deux modèles bothApple Pencil‌, et il ressemble à un stylet traditionnel, avec le même design noir élégant que les précédents stylets Adonit.

Comme le “ Apple Pencil ”, l’Adonit Note + présente une faible latence, un rejet de la paume et 2 048 niveaux de sensibilité à la pression, ce qui permet à l’épaisseur de la ligne de changer avec la pression lors de l’écriture ou de l’esquisse sur le ‌iPad‌.

Le support d’inclinaison intégré permet de maintenir le Note + contre l’écran à un angle pour l’ombrage lors de l’esquisse ou du dessin, et la pointe du stylet, qui est remplaçable, a été conçue pour donner l’impression d’écrire sur du papier.

Comme avec le ‌Apple Pencil‌, la fonction de rejet naturel de la paume fonctionne automatiquement dans les applications prises en charge, vous pouvez donc écrire ou dessiner tout en posant votre main sur l’écran du ‌iPad‌. Adonit Note + fonctionne avec de nombreuses applications d’esquisse / dessin tierces, avec une liste disponible sur le site Web d’Adonit.

Il convient de noter qu’il ne fonctionne pas avec toutes les applications tierces, mais il est compatible avec le balisage, les notes et d’autres fonctionnalités Apple prises en charge par ‌Apple Pencil‌.

Il y a deux boutons programmables sur le Note + en haut du stylet, qui peuvent être personnalisés avec différentes actions telles qu’une gomme ou une fonction d’annulation / rétablissement. Il n’est pas nécessaire de coupler le Note + au ‌iPad‌ – appuyez simplement sur l’un des boutons pour l’allumer et cela fonctionne automatiquement.

Le Note + possède un port USB-C pratique en bas, et une charge de cinq minutes du stylet offre une heure d’autonomie, tandis qu’une charge complète fournit 10 heures d’autonomie.

L’Adonit Note + est compatible avec les modèles thirdiPad Pro‌ de 11 et 12,9 pouces de troisième génération, les ‌iPad‌ Air de troisième génération, les iPad de sixième et septième génération et les ‌iPad‌ mini de cinquième génération. Il fonctionnera également avec les futurs iPads qui sortiront.

Nous avons 10 Adonit Note + à offrir aux lecteurs de MacRumors. Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

AdonitLe concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (7 février) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 14 février. Les gagnants seront choisis au hasard le 14 février et seront contactés par courriel. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir de nouveaux gagnants. .