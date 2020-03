MacRumors Giveaway: Gagnez un BoltHub USB-C 6-en-1 pour iPad Pro de Baseus

Pour le cadeau de cette semaine, nous avons fait équipe avec le fabricant d’accessoires Apple Baseus pour donner aux lecteurs MacRumors une chance de gagner un concentrateur USB-C BoltHub 6-en-1 conçu pour l’iPad Pro, conçu pour ajouter des options de port utiles à Apple. Tablettes USB-C.

Le BoltHub, disponible pour 43 $, se branche sur le port USB-C des modèles oriPad Pro‌ de 11 ou 12,9 pouces, en ajoutant un port HDMI 4K, un port USB 3.0 5 Gb / s, un emplacement pour lecteur de carte SD, un lecteur de carte micro SD fente, une prise audio 3,5 mm et un port d’alimentation USB-C.

Selon Baseus, le BoltHub peut être utilisé pour mettre en miroir et étendre l’affichage du ‌iPad Pro‌, transférer des photos, des vidéos et des données, écouter de la musique, charger, se connecter à un clavier et se connecter à une clé USB pour afficher les fichiers.

Le moyeu est construit en aluminium et a été conçu pour correspondre aux modèles ‌iPad Pro‌ d’Apple. Il s’adapte sur le concentrateur USB-C et le coin droit de l’iPad, ajoutant peu de volume.

Bien que conçu pour le ‌iPad Pro‌, le BoltHub est également compatible avec les modèles MacBook Air et MacBook Pro fabriqués depuis 2016, ainsi que certains smartphones Samsung et autres appareils USB-C.

Nous avons sept des concentrateurs USB-C BoltHub 6-en-1 à offrir aux lecteurs MacRumors. Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (13 mars) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 20 mars. Les gagnants seront choisis au hasard le 20 mars et seront contactés par courriel. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir de nouveaux gagnants.

