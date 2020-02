MacRumors Giveaway: Gagnez un étui ou une pochette en cuir pour le MacBook Air ou MacBook Pro de Woolnut

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Woolnut pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un étui en cuir ou un étui en cuir conçu pour s’adapter au MacBook Pro 13 pouces ou au MacBook Air.

Au prix de 112,50 euros, le folio en cuir pour les options MacBook 13 pouces d’Apple est fabriqué à partir d’un cuir pleine fleur doux et riche originaire de Scandinavie. Comme avec tout cuir de qualité, au fil du temps, le Folio développera une patine unique. Woolnut affirme qu’il s’approvisionne en cuir approuvé REACH qui est choisi pour sa douceur protectrice.

Le portefeuille en cuir minimaliste de Woolnut est disponible en vert, noir ou cognac, et tandis que Woolnut est une entreprise suédoise, ses produits sont expédiés dans le monde entier.

À l’intérieur du folio en cuir, il y a un feutre de laine 100% naturel doux originaire d’Allemagne qui est conçu pour protéger l’ordinateur portable des chutes et des coups mineurs, ainsi que des poches en cuir à l’intérieur pour les nécessités de la maison comme un iPhone, un passeport et des cartes de crédit.

La conception permet au MacBook d’être placé à l’intérieur verticalement, laissant le port de chargement sur l’un des côtés accessible pour le chargement. Une fermeture à glissière haut de gamme sur le côté et le haut du Folio se ferme pour protéger le MacBook lorsque vous voyagez et vous permet d’accéder facilement au MacBook lorsque vous en avez besoin. Lorsqu’il n’est pas utilisé à des fins de voyage, le manchon en cuir peut être utilisé comme un tampon sous un MacBook.

La pochette en cuir de Woolnut pour le «MacBook Air» et le «MacBook Pro» est similaire au folio en cuir, mais elle présente un design plus simple avec une seule ouverture en haut et sans fermeture éclair.

Au prix de 72,50 euros, la pochette en cuir peut également être achetée en vert, cognac ou noir, et elle utilise le même cuir de haute qualité que le Folio. À l’intérieur, il y a un feutre de laine gris 100% naturel qui offre protection et rembourrage, et le design est suffisamment mince pour être glissé dans un sac ou un sac à dos.

Trois gagnants recevront un folio de 13 pouces pour le acMacBook Air‌ ou le ‌MacBook Pro‌, tandis que deux gagnants recevront une pochette en cuir de 13 pouces pouvant également accueillir un ‌MacBook Pro‌ ou ‌MacBook Air‌ de 13 pouces. Les gagnants pourront choisir la couleur Folio ou Sleeve de leur choix.

Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

Woolnut

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (28 février) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 6 mars. Les gagnants seront choisis au hasard le 6 mars et seront contactés par courriel. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir de nouveaux gagnants. .