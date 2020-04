MacRumors Giveaway: Gagnez un hub USB-C 7-en-1 pour les Mac d’Apple de Choetech

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Choetech pour offrir aux lecteurs MacRumors une chance de gagner l’un des concentrateurs USB-C 7-en-1 de Choetech conçus pour fonctionner avec les modèles MacBook Pro et MacBook Air d’Apple USB-C.



À moins de 30 $, le concentrateur USB-C de Choetech se branche sur deux des ports d’un “ MacBook Air ” ou d’un “ MacBook Pro ”, ajoutant des options de port qui ne sont plus disponibles sur les ordinateurs portables d’Apple.

Le concentrateur USB-C 7 en 1 comprend un port Thunderbolt 3 qui prend en charge une alimentation jusqu’à 100 W, offrant jusqu’à 87 W de charge relais tout en prenant également en charge les périphériques connectés, des vitesses de transfert de données jusqu’à 40 Gbit / s et la possibilité de se connecter jusqu’à un affichage 5K à 60Hz.



Il comprend également un port HDMI 4K qui prend en charge les écrans 4K, un port USB-C (pour le transfert de données), deux ports USB-A, un lecteur de carte microSD et un lecteur de carte SD.



Le hub a une conception simple, se branchant sur le côté d’un «MacBook Air» ou d’un «MacBook Pro». Il est fabriqué à partir d’un aluminium gris argenté conçu pour correspondre aux ordinateurs portables Apple. Le moyeu pèse 1,4 onces et se range parfaitement dans un sac à dos ou un sac, il fonctionne donc en déplacement ou à un bureau à la maison.

Selon Choetech, le concentrateur USB-C est compatible avec les modèles 2016 et ultérieurs acMacBook Pro later et 2018 et 2019 ‌MacBook Air‌.



Nous avons 15 des concentrateurs USB-C 7 en 1 de Choetech à offrir aux lecteurs MacRumors. Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

Choetech Giveaway

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (24 avril) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 1er mai. Les gagnants seront choisis au hasard le 1er mai et seront contactés par courriel. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir de nouveaux gagnants.

.