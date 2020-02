MacRumors Giveaway: Gagnez un sac de voyage Air Duffel pour Mac de Waterfield Designs

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Waterfield Designs pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner un sac de voyage Air Duffel chargé pour transporter votre Mac, iPad, iPhone et autres accessoires connexes.

WaterField Designs a créé l’Air Duffel comme sac parfait à utiliser pour les voyages en avion. Il a été conçu en collaboration avec plus de 1 200 clients et voyageurs chevronnés de WaterField Designs dans le but d’optimiser l’espace et la commodité.

À partir de 399 $, l’Air Duffel est disponible en toile cirée marron ou en nylon balistique noir avec un rabat en cuir pleine fleur et des détails.

L’Air Duffel est équipé d’un compartiment rembourré pour ordinateur portable pouvant accueillir des ordinateurs portables Mac de tailles allant du MacBook 12 pouces au MacBook Pro 16 pouces, plus un compartiment principal conçu pour une capacité de transport maximale.

Le compartiment principal peut contenir un à deux jours de vêtements, écouteurs, articles de toilette et autres articles. Deux poches en filet à l’intérieur du compartiment sont disponibles pour organiser les petits objets, un porte-clés facilite le suivi des clés et trois poches ouvertes offrent un espace d’organisation supplémentaire.

Le compartiment pour ordinateur portable comprend également une large poche en mousse souple pour les papiers ou une tablette, deux poches ouvertes pour les chargeurs et les cordons, trois emplacements pour stylos et un emplacement central pour les fichiers ou les magazines. Une poche avant a des poches organisationnelles intérieures sécurisées avec un rabat en cuir équipé d’aimants.

Sur les côtés, il y a deux fermetures à glissière arquées pour les poches d’extrémité extensibles. Les poches d’extrémité sont conçues pour rester plates pour utiliser l’espace intérieur du sac lorsqu’elles sont disponibles et sont positionnées pour un accès rapide aux documents de voyage, à une bouteille d’eau et à d’autres nécessités lorsque le sac est placé sous un siège ou sur le dessus des bagages.

À l’intérieur, une doublure dorée permet de trouver facilement ce que vous cherchez, et il y a quatre anneaux en D pour attacher une bandoulière confortable ou un mousqueton pour contenir des poches et des accessoires. Il peut également être monté sur la poignée d’une valise.

WaterField Designs vend également un Air Caddy en option, qui est personnalisé pour la poche avant de l’Air Duffel et est dimensionné pour s’adapter à des appareils comme l’iPad Pro. L’Air Duffel mesure 10,25 x 16 x 8,25 pouces et est dimensionné pour s’adapter parfaitement sous un siège d’avion.

Nous avons l’un des Air Duffels à offrir à un lecteur MacRumors. Pour participer pour gagner le «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

WaterField Designs Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (14 février) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 21 février. Le gagnant sera choisi au hasard le 21 février et sera contacté par courriel. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir un nouveau gagnant. .