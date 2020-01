MacRumors Giveaway: Gagnez un SSD Tuff Nano de CalDigit

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à CalDigit pour offrir aux lecteurs MacRumors une chance de gagner l’un des SSD Tuff Nano de 512 Go de la société.

Au prix de 130 $, les SSD Tuff Nano de CalDigit sont conçus pour être robustes et durables, ce qui les rend idéaux pour un style de vie en déplacement.

Le Tuff Nano est le plus petit SSD de CalDigit, et il tient dans la paume d’une main et peut être rentré dans une poche. Il mesure à peine plus de deux pouces de haut et trois pouces de large, et il ne fait qu’un demi-pouce d’épaisseur.

Un châssis en aluminium offre un refroidissement passif et assure l’étanchéité, conférant au Tuff Nano un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67, ce qui signifie qu’il est étanche à la poussière et peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Le Tuff Nano est enveloppé d’un pare-chocs en silicone disponible en rouge tomate, vert olive, bleu royal et noir anthracite, offrant une protection contre les chutes et les chocs. Il peut survivre à des chutes de hauteurs allant jusqu’à trois mètres, soit près de 10 pieds.

À l’intérieur du boîtier en aluminium et en silicone, le Tuff Nano dispose d’un SSD PCIe NVMe de Toshiba, capable de vitesses de lecture jusqu’à 1055 Mo / s et de vitesses d’écriture jusqu’à 900 Mo / s.

Le Tuff Nano, qui se connecte via un port USB-C étanche, est compatible avec tous les Mac d’Apple ainsi qu’avec l’iPad Pro et les PC USB-C.

