MacRumors Giveaway: Gagnez un stand iPad ou MacBook de Yohann

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Yohann pour offrir aux lecteurs de MacRumors la chance de gagner un support en bois astucieusement conçu pour l’un des iPad ou MacBook d’Apple.

Le support pour iPad de Yohann, au prix de 109 $ à 149 $, est disponible en bois de noyer ou de chêne, et chaque support est fabriqué en Italie.

Une lèvre au bas du support maintient l’iPad en place, tandis qu’un design arrondi et angulaire offre plusieurs angles de vue dont les utilisateurs peuvent profiter, ainsi qu’un support pour une utilisation en mode paysage ou portrait. La conception du support lui permet d’être utilisé sur des surfaces dures ou molles, comme au lit ou sur un canapé.

Le bas du support comporte également une série de découpes qui laissent le port de charge accessible et fournissent une ouverture pour les haut-parleurs. Le support ‌iPad‌ est disponible en plusieurs tailles, avec une version normale et une version mini pour les modèles mini ‌iPad‌ d’Apple.

La version standard s’adapte à l’iPad Pro 11 pouces et à tous les iPads remontant au ‌iPad 2011 2 de 2011, et il y a aussi un support spécifique à l’iPad Pro à la fin juin qui comporte une découpe conçue pour le crayon Apple. Le support ‌iPad Pro‌ convient aux deux modèles ‌iPad Pro‌, tandis que le support ‌iPad‌ standard est limité au plus petit ‌iPad Pro‌.

Yohann fabrique également un support pour le MacBook, également disponible en bois de noyer ou de chêne, au prix de 159 $ à 179 $. Le support MacBook présente un design similaire au support ‌iPad‌ et est destiné à permettre aux utilisateurs de positionner le bord supérieur de l’écran du MacBook à hauteur des yeux, conformément aux principes de l’ergonomie.

Le support élève le MacBook de six à neuf pouces, selon le modèle du MacBook, et lorsqu’il est associé à un clavier et une souris, il permet à un ordinateur portable Mac d’être utilisé tout en maintenant une position assise droite et détendue. Il peut également être utilisé pour contenir un MacBook tandis que le MacBook est partiellement fermé en mode veille ou en mode clapet.

Créé pour fonctionner avec plusieurs modèles de MacBook, le support est compatible avec les MacBook 12 pouces 2015 et ultérieurs, tous les modèles MacBook Air, tous les modèles MacBook Pro 13 pouces à partir de 2012 et tous les modèles ‌MacBook Pro‌ 15 pouces à partir de 2012 et ultérieurs. et le acMacBook Pro‌ 16 pouces introduit en 2019.

Il y a un coussin en cuir au bas du support pour le maintenir en place, et le poids est réparti uniformément sur toute la largeur du support afin qu’il puisse tenir chaque MacBook en toute sécurité. Tous les stands de Yohann sont fabriqués de manière durable et pour chaque produit vendu, un nouvel arbre est planté. Les bois de noyer et de chêne utilisés pour les peuplements de Yohann proviennent de plantations européennes sélectionnées et de forêts entretenues avec une foresterie durable.

Nous avons trois stands de Yohann à offrir aux lecteurs de MacRumors, les gagnants étant en mesure de choisir soit un stand pour iPad ou un stand pour MacBook. Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

Concours Yohann

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (10 avril) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 17 avril. Les gagnants seront choisis au hasard le 17 avril et seront contactés par courriel. Les gagnants auront 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir de nouveaux gagnants.

