MacRumors Giveaway: Gagnez une banque d’alimentation USB-C de 45 W 20 000 mAh pour charger des MacBook, iPhones et iPads de Choetech

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Choetech pour offrir aux lecteurs MacRumors une chance de gagner une banque d’alimentation USB-C de 20000 mAh de Choetech, qui est parfaite pour charger tous vos appareils Apple des MacBooks aux iPhones aux iPads.

La banque d’alimentation de Choetech est de 45 W, ce qui signifie qu’elle peut charger rapidement l’iPad et l’iPhone, et qu’elle est suffisamment puissante pour recharger les modèles MacBook Air et MacBook 12 pouces aussi rapidement que leurs chargeurs inclus. Il peut également être utilisé pour charger les modèles MacBook Pro 13 et 16 pouces, bien qu’ils se chargent plus lentement qu’ils ne le font avec les adaptateurs d’alimentation USB-C standard fournis avec ces machines.

La Power Bank est équipée d’un port USB-C, d’un port micro-USB et de deux ports USB-A, et Choetech dit qu’elle est capable de charger un MacBook 12 pouces au maximum en une heure, un MacBook Pro 13 pouces à plein en une heure et demie, et un «MacBook Pro» en 2,5 heures. Il est également capable de charger l’iPhone à 50% en 30 minutes à l’aide d’un câble USB-C vers Lightning.

La capacité de 20 000 mAh est suffisante pour charger un MacBook 1,5 fois, un acMacBook Pro‌ de 13 pouces une fois et un acMacBook Pro‌ de 16 pouces à environ 60%. Selon Choetech, il chargera un iPhone 8 au maximum 6,5 fois et un ‌iPhone 8‌ Plus 4,2 fois. En utilisant l’entrée USB-C de 30 W, la Power Bank elle-même peut être chargée de vide à pleine en trois heures et demie. Il peut également être chargé à l’aide d’un câble micro-USB, mais c’est beaucoup plus lent.

Jusqu’à trois appareils peuvent être chargés en même temps à l’aide du port USB-C et des deux ports USB-A, qui fournissent une puissance de 12W. La Power Bank est livrée avec un câble USB-C vers USB-C de 1,6 pied.

Choetech dit que la Power Bank est équipée de protections intégrées contre les surcharges, les surtensions, les températures, les surintensités et les courts-circuits, et elle s’éteindra automatiquement en cas de surcharge.

Choetech Power Bank

