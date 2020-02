MacRumors Giveaway: Gagnez une configuration de caméra de sécurité Arlo Pro 2

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Arlo pour offrir aux lecteurs MacRumors une chance de gagner une configuration de caméra Arlo Pro 2 qui comprend deux caméras sans fil et une sonnette audio.

Arlo fabrique une gamme de différentes caméras de sécurité à domicile à différents prix et avec différentes fonctionnalités. La caméra Pro 2 est l’une des caméras Arlo qui est compatible avec HomeKit et peut être ajoutée à votre configuration HomeKit afin qu’elle puisse être visualisée dans l’application Home.

La configuration à deux caméras fournie avec une sonnette est au prix de 315 $ sur Amazon, mais il existe également des systèmes qui incluent une seule caméra ou jusqu’à six caméras pour sécuriser toute votre maison.

L’Arlo Pro 2 dispose d’une résolution HD 1080p avec une fonction de vision nocturne qui se déclenche par faible luminosité pour que vous puissiez voir l’activité même dans l’obscurité. Il y a un angle de vision de 130 degrés pour que vous puissiez voir la plupart de ce qui se passe dans une pièce.

L’audio bidirectionnel est inclus afin que vous puissiez écouter l’audio de la caméra et parler à la personne à l’autre bout via votre iPhone, et il y a une sirène de sécurité intelligente utile de plus de 100 décibels qui peut être activée de n’importe où.

La détection de mouvement et de son est incluse afin que vous puissiez recevoir des notifications chaque fois que la caméra détecte quelque chose d’inhabituel, et Arlo propose sept jours de stockage cloud gratuit avec des options de mise à niveau disponibles. Pour ceux qui préfèrent le stockage sur appareil, un lecteur USB peut être connecté à la station de base.

Les caméras Arlo Pro 2 sont sans fil et alimentées par batterie, ce qui signifie qu’elles peuvent être placées n’importe où, mais il y a une option pour les brancher pour déverrouiller l’enregistrement vidéo continu 24/7, trois secondes en arrière pour voir ce qui se passe avant le déclenchement d’un événement et les zones d’activité qui limitent les endroits où la détection de mouvement est utilisée. Vous pouvez utiliser les caméras Arlo à l’intérieur ou à l’extérieur car elles ont un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP65.

Arlo vend également la sonnette audio, qui est censée fonctionner en conjonction avec les caméras. Chaque fois que quelqu’un appuie sur la sonnette, vous recevrez une notification sous la forme d’un appel et vous pouvez répondre immédiatement. Les visiteurs peuvent également laisser des messages que vous pouvez écouter à distance via votre ‌iPhone‌.

Nous avons une configuration Arlo Pro 2 à deux caméras à offrir, qui est également livrée avec la sonnette Arlo Audio. Pour participer pour gagner le «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (21 février) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 28 février. Le gagnant sera choisi au hasard le 28 février et sera contacté par courriel. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir un nouveau gagnant. .