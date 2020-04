MacRumors Giveaway: Gagnez une mallette pour ordinateur portable en cuir Executive de WaterField Designs

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à WaterField Designs pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner une nouvelle mallette pour ordinateur portable en cuir Executive, conçue pour les Mac d’Apple.

Au prix de 449 $, la mallette pour ordinateur portable de WaterField Designs convient à tous les modèles de MacBook d’Apple, y compris le nouveau MacBook Pro 16 pouces sorti en octobre.

La mallette est fabriquée en bison d’Amérique pleine fleur (noir) ou en peau de vache pleine fleur (marron), tous deux disponibles au même prix. La version bison a une texture de galets qui rend chaque sac unique, tandis que la version peau de vache développera une patine unique et un motif d’usure au fil du temps. Ces sacs sont conçus pour durer de nombreuses années et ont été conçus pour être résistants, fonctionnels et minimalistes.

Selon WaterField Designs, le cuir de bison est plus épais, plus durable et plus résistant que le cuir standard. Le cuir de vachette pleine fleur a un grain plus serré qui résiste mieux à l’humidité, tout en étant solide et durable.

Doté de poches et d’espace de stockage, le porte-documents peut contenir non seulement votre MacBook, mais aussi un iPad et tous vos accessoires nécessaires. Il y a un compartiment rembourré pour ordinateur portable, un compartiment rembourré pour tablette et une poche profonde à l’avant pour un accès facile aux articles dont vous avez besoin sous la main.

Il y a aussi plusieurs poches pour l’organisation, un porte-clés facile d’accès et une fente de passage à l’arrière pour le fixer aux bagages. Le sac peut également être porté à l’aide des poignées en cuir ou de la bandoulière amovible. Le tout est doublé d’un tissu doré destiné à faciliter la recherche du contenu intérieur et vos appareils sont protégés par des fermetures à glissière résistantes à l’eau.

Nous avons l’une des mallettes pour ordinateur portable en cuir Executive à offrir à un lecteur MacRumors. Pour participer pour gagner notre «cadeau», utilisez le widget Gleam.io ci-dessous et entrez une adresse e-mail. Les adresses e-mail seront utilisées uniquement à des fins de contact pour atteindre les gagnants et envoyer les prix. Vous pouvez gagner des entrées supplémentaires en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur Instagram ou en visitant la page Facebook de MacRumors.

En raison de la complexité des lois internationales concernant les cadeaux, Les résidents américains âgés de 18 ans ou plus et les résidents canadiens (à l’exception du Québec) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire sont admissibles à participer. Pour faire part de vos commentaires ou obtenir plus d’informations sur les restrictions «cadeaux», veuillez vous référer à notre section Commentaires sur le site, car c’est là que la discussion des règles sera redirigée.

Concours WaterField Designs

Le concours se déroulera à partir d’aujourd’hui (17 avril) à 11 h 00, heure du Pacifique, jusqu’à 11 h 00, heure du Pacifique, le 24 avril. Le gagnant sera choisi au hasard le 24 avril et sera contacté par courriel. Le gagnant aura 48 heures pour répondre et fournir une adresse de livraison avant de choisir un nouveau gagnant.

