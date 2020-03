Magic Leap recherche un acheteur

La société a considéré Facebook et Johnson & Johnson comme des partenaires potentiels.

Startup Magic Leap cherche à s’associer avec d’autres sociétés, explorant les options jusqu’à une acquisition.

La société a recherché des parties intéressées comme Facebook et Johnson & Johnson.

Facebook aurait manifesté peu d’intérêt en raison de sa propre entreprise Oculus et de son occupation avec la pandémie de coronavirus.

La startup AR Magic Leap envisage plusieurs options, notamment un partenariat avec une autre entreprise ou la vente d’une participation importante dans son entreprise.

Selon Bloomberg qui a cassé l’histoire cette semaine:

Magic Leap, qui compte Google et Alibaba Group Holding Ltd. d’Alphabet Inc. parmi ses plus grands investisseurs, évalue l’intérêt potentiel de grandes sociétés technologiques telles que Facebook Inc. et le géant médical Johnson & Johnson, ont déclaré les gens.

Une première rencontre entre Facebook et Magic Leap n’a jamais progressé pour négocier, selon une personne proche du dossier. Le géant des médias sociaux, déjà confronté à une hausse des tarifs et à des pressions de production liées aux coronavirus pour ses propres casques de réalité virtuelle, n’est pas actuellement intéressé par l’acquisition de Magic Leap, a déclaré la personne.

Magic Leap devrait rapporter plus de 10 milliards de dollars à ses investisseurs en cas de vente, mais des problèmes sont survenus au cours du processus. Facebook n’a aucun intérêt à acheter actuellement la société en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement des coronavirus et de sa propre activité Oculus qui dessert le même créneau.

Et AR, en dépit de son facteur cool, est très bien une activité de niche à ce stade. L’analyste principal de Bloomberg Intelligence, Jitendra Waral, a déclaré:

Une chose à garder à l’esprit avec le matériel AR est que nous prévoyons que l’adoption générale sera dans quelques années, de sorte que quiconque les achète doit avoir la capacité financière de mener à bien les produits car AR évolue toujours.

AR est un marché à ses balbutiements, et quiconque songe à prendre Magic Leap devrait être prêt à le mener à terme.

