Maintenant pour Pixel 4 et 4 XL)

Je ne peux pas imaginer avoir à naviguer dans le monde d’aujourd’hui avec une déficience visuelle. Des rues aux gens en passant par les objets, et même des choses insignifiantes comme préparer un sandwich ou connaître la bonne enseigne de toilette dans un restaurant, tout serait infiniment plus difficile sans vue, et j’ai beaucoup d’admiration pour ceux qui doivent gérer ces situations. tous les jours. Les smartphones peuvent faciliter cela, en particulier avec l’IA à la barre. Si Google Lens peut identifier la race d’un chien à partir d’une photo, rien ne l’empêche d’utiliser la même technologie pour aider les malvoyants, et c’est là qu’intervient Lookout.

Annoncé lors des E / S de l’an dernier, Lookout est enfin disponible pour les utilisateurs. Il a trois modes: un pour aider à explorer le monde et aider à cuisiner, un pour acheter des codes-barres et voir de la monnaie, et le dernier pour lire des morceaux de texte sur du courrier, des signes, des étiquettes, etc. L’application est bien faite dès le départ: lorsque vous la lancez, elle commence par vous demander quel mode vous souhaitez utiliser, afin de ne pas vous encombrer de menus de navigation.

Après l’avoir testé pendant quelques minutes, j’ai remarqué qu’il était rapide d’identifier les objets et de me dire exactement où ils étaient (12 heures, 3 heures, etc.) et s’ils avaient ou non du texte dessus. Il y a un menu pour tous les éléments récemment identifiés et un appareil photo pour saisir un instantané et le télécharger, bien que ce dernier ne semble pas avoir de résultat. La voix a été très rapide pour passer d’un élément à l’autre, sans pause, et sonnait très semblable à une machine, j’espère donc que Google pourra améliorer cela en particulier dans les scènes visuellement encombrées.

Lookout est désormais disponible pour les Pixel aux États-Unis et en anglais, bien que Google se réjouisse de l’étendre à plus de pays, de langues et de plateformes plus tard. Pour l’instant, vous pouvez le télécharger sur le Play Store, ou le récupérer manuellement depuis APK Mirror si vous ne vivez pas aux États-Unis ou si vous n’avez pas de Pixel et que vous souhaitez l’essayer.

Se propage à Samsung et LG

Lookout est désormais disponible sur les appareils autres que Pixel, en commençant par «appareils Samsung et LG pris en charge». Cependant, il est toujours limité aux États-Unis, donc je ne peux pas vérifier quels modèles semblent être compatibles et lesquels ne le sont pas. Vous pouvez récupérer l’APK mis à jour depuis APK Mirror.

• Désormais disponible sur les appareils Samsung et LG pris en charge, correction de bugs.

Maintenant sur le Pixel 3a et 3a XL

Google dit que Lookout est désormais également disponible pour les Pixel 3a et 3a XL.

QUOI DE NEUF

• Maintenant disponible sur Pixel 3a et Pixel 3a XL.

Disponible sur les Pixel 4 et 4 XL

Il a fallu quelques mois à l’application pour rattraper son retard, mais Lookout prend désormais officiellement en charge les Pixel 4 et 4 XL. Vous pouvez récupérer la dernière version d’APK Mirror si elle n’est pas disponible dans votre pays.

QUOI DE NEUF

• Prend désormais en charge Pixel 4 et Pixel 4 XL.