Maîtrisez Adobe Creative Cloud avec ce pack de certification à 34 $

Si vous souhaitez commencer ou poursuivre une carrière dans la conception graphique, vous devez avoir une compréhension approfondie d’Adobe Creative Cloud. Adobe CC est une collection omniprésente et puissante de programmes qui se trouve au cœur d’innombrables projets de conception allant des films à succès aux campagnes publicitaires ciblées. Mais la courbe d’apprentissage peut être abrupte – et vous ne voudrez peut-être pas retourner à l’école juste pour perfectionner vos compétences ou construire une fondation.

Le pack de certification tout-en-un Adobe Creative Cloud Suite démystifiera les programmes les plus importants et les plus fiables de cette suite de renommée mondiale sans vous obliger à payer des frais de scolarité de niveau collégial. En fait, il est actuellement en vente à plus de 95% de rabais à seulement 34 $.

Ce pack de huit cours comprend plus de 500 leçons qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir sur Adobe Photoshop, After Effects, Illustrator, InDesign, etc.

Quelle que soit votre expérience antérieure avec ces programmes, cette formation vous apprendra à créer des images incroyablement réalistes dans Illustrator, à éditer professionnellement vos photos dans Photoshop, à ajouter des effets visuels à vos projets créatifs dans After Effects, à régler l’éclairage et à dégradés de couleurs dans Lightroom, etc.

Toutes vos instructions reposent sur des exemples pratiques pour vous maintenir engagé avec le contenu, et l’accès à vie signifie que vous aurez un accès immédiat aux nouveaux documents au fur et à mesure qu’ils sont ajoutés.

Faites passer votre carrière de graphiste au niveau supérieur avec le pack de certification tout-en-un Adobe Creative Cloud Suite pour seulement 34 $, soit plus de 95% de réduction sur le PDSF pour une durée limitée.

Les prix sont sujets à changement.