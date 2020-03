Maîtrisez l’apprentissage automatique avec MATLAB et Simulink

Apprentissage automatique est l’avenir, mais il peut être difficile de faire le tour de la tête. Il y a tellement plus que simplement entraîner des robots à conquérir le monde. En fait, il peut devenir un carrière lucrative avec les bonnes compétences et la formation.

Le pack de formation Essential MATLAB et Simulink Certification vous permet de le maîtriser immédiatement. Nous le mettons en lumière aujourd’hui car il y a un baisse massive des prix sur la formation en ce moment.

Le kit d’apprentissage adapté aux débutants comprend 25 heures totales de contenu d’apprentissage automatique à explorer. Vous pouvez apprendre à implémenter des algorithmes dans MATLAB et plongez dans l’IA. Si vous vous êtes déjà demandé comment Siri reconnaît votre voix, tout revient à certaines classifications MATLAB.

Utilisez MATLAB pour surmonter les lacunes d’Excel.

Beaucoup d’entre nous connaissent Excel au moins dans une certaine mesure, mais il est également important de savoir qu’Excel ne peut pas tout faire. Vous pouvez apprendre à combiner les atouts d’Excel avec les capacités de MATLAB pour amplifier votre analyse de données. Une fois que vous avez acquis les bases, vous pouvez également vous frayer un chemin dix projets pratiques.

Ce kit d’apprentissage peut avoir un objectif MATLAB, mais le module le plus excitant combine ces compétences avec Simulink. Vous pouvez réellement simuler une Tesla Model S et créer un contrôleur PID pour pratiquer la physique et les mathématiques derrière les voitures électriques. Bien que vous ne soyez peut-être pas Elon Musk, vous pouvez certainement vous sentir comme l’un de ses ingénieurs avec ce module.

Formation MATLAB et Simulink en un coup d’œil:

Les cinq modules du pack essentiel de formation à la certification MATLAB et Simulink ont ​​un valeur au détail totale de près de 550 $ mais vous pouvez les saisir dès maintenant pour seulement 35 $. Il n’y a pas de meilleur moment pour commencer à apprendre pour une carrière tournée vers l’avenir.

Cet accord pourrait bientôt disparaître, mais l’apprentissage automatique est là pour durer. En savoir plus via le widget ci-dessous.

