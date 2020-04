Maîtrisez les compétences de bureau essentielles avec six cours Udemy que vous pouvez suivre à la maison

La distanciation sociale a tout le monde coincé à l’intérieur de leurs maisons avec une quantité énorme de temps libre sur leurs mains ces derniers temps, mais plutôt que de tout perdre, Udemy vous permet de mettre votre temps à profit avec des cours en ligne que vous pouvez apprendre de chez vous. Avec la grande variété de sujets enseignés à Udemy, vous pouvez apprendre à peu près tout ce que vous voulez, de la façon de créer une présentation PowerPoint parfaite à la façon de jouer d’un nouvel instrument, de coder et bien plus encore.

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi une fois que le monde est revenu à la normale, ou si vous cherchez simplement à perfectionner quelques compétences, les cours de productivité de bureau suivants chez Udemy pourraient vous mettre à un tout nouveau niveau d’employabilité . Vous trouverez ci-dessous six des cours les plus populaires sur Udemy traitant des programmes et projets que vous voudrez maîtriser si vous avez l’espoir de monter dans les rangs.

6 compétences en productivité au bureau pour apprendre de la maison

Si vous cherchez à apprendre autre chose que des compétences de bureau, consultez ce guide pour 10 compétences que vous pouvez (et devriez) apprendre pendant que vous êtes coincé à la maison. Nous avons également compilé six des meilleurs cours Udemy sur le développement si vous voulez apprendre à créer un site Web, à créer une application à partir de zéro ou à commencer à coder des jeux.

Excel du débutant à avancé

Ce cours Microsoft Excel est en fait le cours de productivité bureautique le plus populaire disponible sur Udemy. Il emmène les étudiants dans un voyage étape par étape pour comprendre Excel et le mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible. Il est parfait pour les débutants et enseigne tout, des fonctions Excel les plus courantes à la création de rapports dynamiques à l’aide de tableaux croisés dynamiques et à l’automatisation des tâches quotidiennes via les macros et VBA. Vous avez même accès à un formateur professionnel avec plus de 10 ans de formation Excel.

Microsoft Excel – Excel du débutant à avancé

Au cours de 16 heures de vidéo à la demande et de près de 40 ressources téléchargeables, ce cours emmène les étudiants des utilisateurs Excel débutants aux experts tout en enseignant les fonctions Excel les plus courantes, comment maintenir de grands ensembles de données dans une liste ou un tableau, et bien plus plus.

Débutant à Pro dans PowerPoint

PowerPoint est l’un de ces programmes que vous pouvez utiliser dans de nombreuses situations. Que vous fassiez des présentations à l’école ou à vos collègues de travail, garder vos diapositives propres et professionnelles est le meilleur moyen de faire passer votre message avec succès. Ce cours vous aide à vous familiariser avec tous les aspects de PowerPoint et, à son tour, vous serez en mesure de créer des diapositives même simples beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Aucune connaissance de PowerPoint n’est requise non plus.

Débutant à Pro dans PowerPoint: Formation PowerPoint complète

Ce cours PowerPoint vous offre près de cinq heures de vidéo et 76 ressources téléchargeables pour vous guider à travers tous les aspects de PowerPoint. En un rien de temps, vous créerez des diapositives comme un professionnel.

Le pack de formation Ultimate QuickBooks Pro

Cela va sans dire, mais la gestion adéquate des finances de votre entreprise est l’un des aspects les plus importants pour réussir et réussir. Avec ce cours, vous apprendrez à maîtriser QuickBooks avec l’aide des 57 heures de vidéo incluses et 8 articles qui comprennent les plans de leçon, et dans le processus, vous apprendrez tout sur la façon de configurer le plan comptable de votre entreprise pour saisir et payer des factures, travailler avec des prêts, créer des estimations, rapprocher des relevés bancaires, et bien plus encore.

Le pack de formation Ultimate QuickBooks Pro

Prêt à prendre votre entreprise au sérieux? QuickBooks vous permet de gérer efficacement les finances de votre entreprise et, avec ce cours, vous deviendrez un professionnel de l’utilisation du programme avec près de 60 heures de vidéo et un accès à vie au matériel inclus.

Microsoft OneNote comme un boss

Apprenez à naviguer dans Microsoft OneNote comme un professionnel avec ce cours Udemy à prix réduit. Avec plus de 100 leçons incluses, vous apprendrez à créer des notes manuscrites, à organiser votre contenu dans votre bloc-notes, à modifier la mise en forme et les alignements, etc. Vous serez également invité à utiliser OneNote en collaboration avec d’autres applications Microsoft, telles que Word, Excel et Outlook.

Microsoft OneNote comme un boss: le cours définitif

Ce cours Microsoft OneNote comprend plus de six heures de vidéo et plusieurs articles et ressources téléchargeables pour vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur OneNote.

Maîtriser Microsoft Word débutant à avancé

Bien sûr, tout le monde a une certaine maîtrise de Microsoft Word, mais plutôt que de simplement bricoler encore et encore avec les indentations et d’essayer désespérément de comprendre pourquoi votre mise en forme semble incorrecte, vous pouvez devenir un pro de Microsoft Word en moins d’une journée. Ce cours couvre tout ce que vous devez savoir pour profiter pleinement du programme, de la création de mises en page dynamiques à la création de tableaux, à la gestion de modèles, au traitement de la mise en page et à la préparation de documents pour l’impression et l’exportation, le tout dans les sept heures suivant la vidéo et 30 ressources téléchargeables auxquelles vous aurez toujours accès.

Maîtriser Microsoft Word débutant à avancé

Devenez un maître Microsoft Word avec ce cours en une seule journée! Il comprend sept heures de vidéo et 30 ressources téléchargeables pour amener votre compétence à un nouveau niveau.

Le guide complet de l’emploi, de l’entretien, du CV / LinkedIn et du réseau

La vérité est que beaucoup n’auront peut-être pas d’emploi avant que nous ne soyons tous autorisés à vivre à nouveau notre vie normalement. Si vous êtes actuellement au chômage ou à la recherche d’un nouvel emploi prochainement, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est de préparer les futurs entretiens et de vous assurer que votre CV est aussi proche que possible de la perfection. Les deux deviennent beaucoup plus faciles avec ce cours composé de près de 12 heures de vidéo, 19 articles et près de 35 ressources téléchargeables qui vous guident pas à pas pour améliorer votre employabilité. Il se présente même comme un cours 3 en 1 pour les entretiens, les CV et les compétences LinkedIn et le réseautage.

Le guide complet de l’emploi, de l’entretien, du CV / LinkedIn et du réseau

Créez un CV parfait, créez un profil LinkedIn accrocheur et apprenez à transformer vos faiblesses perçues en atouts avec ce cours 3 en 1 sur toutes les compétences en matière d’entrevue, de CV et de réseautage dont vous aurez besoin pour obtenir n’importe quel emploi vouloir.

