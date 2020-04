Malgré des assurances, un sénateur veut qu’Apple et les PDG de Google soient «personnellement responsables» de la confidentialité des recherches de contacts

Le sénateur Josh Hawley a écrit aux PDG d’Apple et de Google, exigeant qu’ils soient «personnellement responsables» si leurs entreprises respectives cessent de protéger la confidentialité des utilisateurs au sein de sa technologie de suivi des contacts COVID-19.

Dans la lettre du 21 avril 2020, il écrit:

Votre projet récemment annoncé de répondre à COVID-19 en suivant quand et où les Américains interagissent les uns avec les autres soulève de sérieuses préoccupations. Surtout à cause du mauvais bilan de Google en matière de confidentialité, je crains que votre projet ne puisse ouvrir la voie à quelque chose de bien plus grave. Les implications possibles de ce projet pour la confidentialité sont alarmantes. Par exemple, vos documents indiquent que les données nécessaires à ce projet seront anonymisées. Mais l’anonymat des données est notoirement instable. Les données peuvent généralement être réidentifiées simplement en les croisant avec un autre ensemble de données. Le couplage des données de ce projet avec les données GPS que vos deux entreprises collectent déjà pourrait facilement révéler des identités individuelles.

Le sénateur Hawley est un véritable bâton pour les grandes entreprises technologiques et a pris beaucoup de plaisir à dénigrer TikTok, Apple et Apple un peu plus ces derniers mois.

Les préoccupations soulevées par Hawley semblent tourner autour de la perspective qu’Apple et Google associent les données du projet avec des données GPS “que vos deux sociétés collectent déjà”, qui, selon lui, pourraient révéler des identités. Il note en outre:

Même si ce projet devait s’avérer utile pour la crise actuelle, comment les Américains peuvent-ils être sûrs que vous ne changerez pas l’interface après la fin de la pandémie? Une fois téléchargée sur des millions de téléphones, l’interface peut facilement être modifiée pour éliminer les protections de confidentialité précédentes. Et toute protection de la vie privée intégrée à l’interface n’aura que peu d’intérêt si les applications développées pour accéder à l’interface choisissent également de collecter d’autres informations, comme les données de géolocalisation en temps réel.

Hawley a cité les antécédents de Google en matière de confidentialité comme “pas exactement rassurants”, et a déclaré qu’un projet sans précédent nécessite “une assurance sans précédent de votre part”. À ce titre, il souhaite que Cook et Pichai s’engagent à être «personnellement responsables si vous cessez de protéger la vie privée».

Ceci est bien sûr absurde, car aucun PDG ne serait / ne pourrait jamais être tenu personnellement responsable des actions / défaillances d’une entreprise. En outre, la déclaration conjointe et les documents techniques publiés par Apple et Google ont déjà donné ces assurances. Ils répertorient les mesures de sécurité suivantes:

Consentement explicite de l’utilisateur requis

Ne recueille pas d’informations personnellement identifiables ou de données de localisation des utilisateurs

La liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact ne quitte jamais votre téléphone

Les personnes dont le test est positif ne sont pas identifiées aux autres utilisateurs, Google ou Apple

Ne sera utilisé que pour la recherche des contacts par les autorités de santé publique pour COVID-19

gestion de la pandémie

Peu importe si vous avez un téléphone Android ou un iPhone – fonctionne à la fois

Le sénateur Hawley n’est qu’un autre homme, criant sur un autre nuage.

