Malgré l’image de marque, Goldman Sachs dit qu’il contrôle la carte Apple

Lors d’un appel aux résultats pour Goldman Sachs, le directeur financier Stephen Scherr a répondu à une question et a déclaré que la banque décide qui obtient la carte Apple, pas Apple (via Business Insider).

Carte Goldman

La question est venue de l’analyste de RBC Marchés des Capitaux, Gérard Cassidy, qui a demandé si le marketing d’Apple pour sa carte de crédit pourrait rendre difficile la répression des débiteurs dans une récession où les taux de défaut augmentent.

Allez-vous être paralysé en essayant de recouvrer ces défauts de paiement en raison de la façon dont il a été marqué comme une carte Apple, et ce n’est pas une banque?

À quoi M. Scherr a répondu:

Quiconque revendique la création de la carte, il n’y a qu’une seule institution qui prend des décisions de souscription, et c’est Goldman Sachs.

Notamment, dans son marketing, Apple souligne que sa carte de crédit est «créée par Apple, pas par une banque». Mais M. Scherr a déclaré que Goldman Sachs a le dernier mot, car c’est celui qui gère le back-end, qui selon le PDG David Solomon fonctionne sur Amazon Web Services (AWS).

Lectures complémentaires

[How Goldman Sachs Evaluates Your Apple Card Application]

[How Apple Card Compares to Other Credit Cards]