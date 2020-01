Malouf M555 Hands-on: voici comment les commandes de l’application et Siri fonctionnent avec cette base de lit réglable sauvage

Source: Christopher Close / iMore

Dans ma quête sans fin de tout ce qui concerne HomeKit, j’ai récemment découvert une toute nouvelle catégorie de produits qui fonctionnent avec Siri, mais qui ne rentrent pas tout à fait dans le moule de la maison intelligente. La plate-forme HomeKit d’Apple propose une sélection limitée de «services» tels que les commandes d’alimentation ou l’éclairage, mais omettez certaines choses, comme les appareils électroménagers et même les meubles. Cela crée un écart qui laisse souvent les fans d’Apple dans le froid par rapport aux offres d’autres assistants vocaux.

Cependant, l’introduction des raccourcis Siri il y a quelques années à peine crée une nouvelle façon d’exploiter la puissance et la commodité de Siri pour certaines applications vraiment uniques. Les bouilloires à thé intelligentes qui vous permettent de régler la température parfaite et les minuscules appareils fonctionnant sur batterie qui peuvent appuyer sur un bouton à la demande ne sont que quelques exemples de cette nouvelle vague d’accessoires.

J’ai récemment passé du temps avec un de ces produits, qui n’est techniquement pas un appareil au sens traditionnel, mais qui offre un niveau d’intégration avec Siri qui ne serait tout simplement pas possible sans la fonction Raccourcis. La base de lit réglable Malouf M555, oui vous avez bien lu, une base de lit réglable, apporte le temps passé à se prélasser ou à dormir dans la chambre dans le monde connecté.

Bien ajusté

Base réglable Malouf M555

Salut Siri, bonne nuit.

La base réglable M555 de Malouf apporte une connectivité intelligente à la chambre via Siri et les commandes de l’application. Des fonctionnalités supplémentaires telles que l’éclairage sous le lit et les zones de massage font passer les choses à un autre niveau.

Avant de plonger dans la pratique, je tiens à mentionner quelques choses à propos de Malouf, car je ne connaissais certainement rien de l’entreprise avant cette expérience. Malouf, qui est basée à Logan, dans l’Utah, n’est pas une entreprise technologique, mais plutôt une entreprise dédiée au sommeil. Avec une large gamme de produits tels que des matelas, des surmatelas, des meubles, de la literie et des cadres de lit réglables qui sont disponibles chez les détaillants à travers le pays, il sait une chose ou deux sur le fait de passer une bonne nuit de sommeil.

L’entreprise est également une société certifiée B (encore une fois quelque chose de nouveau pour moi), ce qui signifie qu’elle ne se préoccupe pas seulement des revenus, mais également d’autres responsabilités sociales, telles que ses employés, la communauté et l’environnement. Bien qu’elle fasse partie du monde du meuble et de la literie depuis 2003, la société s’efforce cette année de mettre en évidence ses fonctionnalités connectées qui, selon elle, changent la donne pour l’industrie.

Malouf me dit qu’il a une équipe de développement interne travaillant sur l’application Malouf Base, et vous pouvez vraiment dire qu’il met l’accent sur l’expérience utilisateur en gardant les choses propres et sans distractions. L’application intègre des fonctionnalités spécifiques à iOS telles que des raccourcis et des thèmes qui peuvent suivre le calendrier de votre téléphone, ce qui est surprenant étant donné qu’il provient d’une société de lit.

Sauter dans les choses était assez simple, en quelques clics seulement pour commencer le processus de couplage dans l’application, et tout était prêt à démarrer en une ou deux minutes. Une fois connectés, de gros boutons clairement étiquetés pour chaque fonction étaient à l’avant et au centre, couvrant des éléments tels que la montée et la descente de la base, ainsi que des fonctionnalités optionnelles telles que les zones de massage.

En appuyant sur l’un des boutons, l’action se produit presque instantanément, ce qui se déroule en douceur sur la base elle-même.

Le seul retard que j’ai connu jusqu’à présent est lors de l’utilisation des commandes de réglage manuel, qui mettent environ une seconde ou deux à réagir, ce qui semble un peu étrange au début, presque comme si c’était un choix de conception intentionnel.

L’utilisation de Siri avec le sommier est également rapide et facile à configurer, avec une page dédiée dans l’application qui propose six commandes courantes. Appuyer sur une commande, telle que celle pour déplacer le lit à plat, fera apparaître la feuille familière Ajouter à Siri, avec une phrase suggérée à utiliser avec l’assistant vocal. Bien sûr, vous pouvez également nommer la commande pour quelque chose qui fonctionne mieux pour vous – il suffit de taper la phrase souhaitée.

Une fois votre raccourci créé, vous pouvez ajuster votre lit à la demande comme vous le feriez pour toute autre demande Siri. Dites simplement “Hey Siri” suivi de votre phrase et vous pourrez vous asseoir et regarder la magie se dérouler. En plus de travailler avec Siri sur vos appareils iOS, ces raccourcis fonctionnent aussi bien avec un HomePod si vous en avez un dans votre chambre.

Une chose à garder à l’esprit est que les demandes Siri prennent quelques secondes pour traiter la demande dans les coulisses, et les réponses de Siri peuvent ajouter quelques secondes supplémentaires de délai avant que les ajustements ne se produisent réellement. Le volume de Siri couplé au bruit réel que les moteurs produisent sur la base du lit l’empêche également d’être une solution où vous pouvez chuchoter à Siri pour monter ou descendre sans réveiller la personne à côté de vous, à moins qu’elle ne soit un gros dormeur.

En plus des contrôles Siri et de l’application, les raccourcis créés pour la base de lit Malouf fonctionnent également avec les automatisations personnelles dans l’application Shortcuts. Cela signifie que votre lit peut s’ajuster automatiquement à vos positions préférées lors de la numérisation d’une étiquette NFC, lorsque l’option Ne pas déranger est activée ou à une heure précise de la journée. Vous pouvez aller encore plus loin en créant des raccourcis qui incluent à la fois vos accessoires HomeKit et votre sommier, créant le scénario ultime de «bonne nuit».

Un examen complet du M555 sera bientôt disponible et couvrira des aspects tels que la configuration / l’installation, les performances dans le temps et toutes les implications potentielles pour la santé (ronflement!). N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur la base ou ses fonctionnalités connectées ci-dessous, car je suis sûr qu’il existe de nombreux cas d’utilisation dont je n’ai même pas encore rêvé.

Si vous voulez faire un essai sur l’une de ces bases connectées, Malouf me dit qu’il dévoile sa ligne au marché de Las Vegas (qui est un peu comme le CES pour les meubles et la maison) du 26 au 30 janvier, et ses produits sont actuellement disponible chez les détaillants de meubles aux États-Unis et dans 25 pays à travers le monde.

