Malwarebytes: Mac dépassé par les PC en nombre de menaces de logiciels malveillants détectées par point final en 2019, mais la plupart sont des logiciels publicitaires

Le développeur de logiciels antivirus Malwarebytes a partagé aujourd’hui son rapport sur l’état des logiciels malveillants pour 2020 [PDF], ce qui suggère que les logiciels malveillants Mac sont de plus en plus courants.

Pour la première fois, les Mac ont dépassé les PC Windows en termes de nombre de menaces détectées par point final. Malwarebytes a détecté 11 menaces par point de terminaison pour ses utilisateurs Mac, contre 5,8 pour ses utilisateurs Windows. Les menaces Mac étaient en hausse par rapport aux 4,8 menaces détectées par point final en 2018.

Malwarebytes dit qu’il y a eu une augmentation de 400% de la prévalence globale des menaces Mac en 2019, mais une partie de cette augmentation est attribuable à une augmentation de la base d’utilisateurs de Malwarebytes pour Mac, c’est pourquoi les menaces par mesure de point final ont été utilisées à des fins de comparaison . Malwarebytes affirme que le nombre moyen de menaces détectées sur un Mac a largement dépassé Windows “.”

Cela signifie que le nombre moyen de menaces détectées sur un Mac est non seulement en augmentation, mais a largement dépassé Windows – de beaucoup. Cela est probablement dû au fait qu’avec l’augmentation des parts de marché en 2019, les Mac sont devenus des cibles plus attrayantes pour les cybercriminels. De plus, les systèmes de sécurité intégrés de macOS n’ont pas sévi contre les logiciels publicitaires et les PPI au même degré qu’ils ont des logiciels malveillants, laissant la porte ouverte à ces programmes limites pour s’infiltrer. Ces données ne comprennent que les menaces détectées par le logiciel Malwarebytes, de bien sûr, et il est limité aux utilisateurs de Mac sur lesquels Malwarebytes est installé. De nombreux utilisateurs de Mac peuvent ne pas installer de logiciel antivirus comme Malwarebytes jusqu’à ce qu’il y ait un signe de problème, il est donc important d’en tenir compte lors de l’affichage de ces chiffres.

Dans l’ensemble, les logiciels publicitaires ont été plus agressifs en 2019, ciblant les terminaux clients et commerciaux sur les appareils Windows, Mac et Android. Il y a eu au total 24 millions de détections de logiciels publicitaires Windows et 30 millions de détections Mac, les principales détections de menaces de consommation appartenant aux familles de logiciels publicitaires.

Selon Malwarebytes, les menaces Mac sont apparues pour la première fois au sommet de ses détections de menaces globales. La principale menace Mac détectée était une famille d’adwares appelée NewTab, installée comme extension de navigateur ou comme application. NewTab vise à rediriger les recherches sur le Web pour générer des revenus publicitaires illicites.

La plupart des menaces Mac ne sont pas aussi dangereuses que certaines des menaces détectées sur les machines Windows et consistent en des logiciels publicitaires et des programmes potentiellement indésirables. OSX.Generic.Suspicious, la famille de logiciels malveillants traditionnels pour Mac la plus courante, était loin en bas de la liste des détections de logiciels malveillants spécifiques à Mac au 30e rang.

Les programmes potentiellement indésirables incluent des applications de “nettoyage” comme MacKeeper et MacBooster, ainsi que des applications comme Advanced Mac Cleaner, Mac Adware Cleaner, et d’autres. De toutes les menaces Mac, un seul incident a utilisé une technique autre que d’inciter l’utilisateur à télécharger et à ouvrir quelque chose qu’il ne devrait pas.

C’est l’incident au cours duquel Coinbase et plusieurs autres sociétés de crypto-monnaie ont été ciblées par des logiciels malveillants qui ont infecté des systèmes via une vulnérabilité de jour zéro de Firefox. Les systèmes affectés ont été infectés par les anciens logiciels malveillants Wirenet et Mokes. C’était la première fois qu’une telle vulnérabilité était utilisée pour infecter des Mac de manière significative depuis 2012, lorsque des vulnérabilités Java étaient utilisées à plusieurs reprises pour infecter des Mac (jusqu’à ce qu’Apple arrache Java du système, mettant fin aux menaces) .Selon Malwarebytes, adware et les problèmes indésirables deviennent une nuisance plus perceptible pour les utilisateurs Mac dans leur ensemble, et les utilisateurs Mac ne peuvent plus «dire que leurs systèmes bien-aimés sont à l’abri des logiciels malveillants».

Le rapport complet de Malwarebytes peut être lu sur le site Web de Malwarebytes.

