Mario Kart Tour devient multijoueur le 8 mars

Nintendo a annoncé que Mario Kart Tour deviendrait enfin multijoueur!

Plus sur Twitter, Mario Kart Tour a déclaré:

Le mode multijoueur pour #MarioKartTour sort le 8 mars à 20 h 00 PT! Vous pouvez affronter sept autres joueurs, qu’ils soient amis dans le jeu, à proximité ou dans le monde. Êtes-vous prêt à jouer? pic.twitter.com/IRwBONq560

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

Un deuxième tweet a également confirmé certains détails, y compris les différents types de races et de capacités:

Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre note selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les chambres vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc. Jouez à votre façon lorsque le multijoueur #MarioKartTour sera lancé le 8 mars à 20 h 00!

Comme mentionné, il existe différents types de mode multijoueur. Vous pouvez courir avec des amis ou d’autres joueurs à proximité, en choisissant vos propres règles, ou vous pouvez choisir de participer à des courses standard contre des joueurs du monde entier, les règles de ces courses changent quotidiennement. Le mode final est réservé aux abonnés du Mario Kart Tour Gold Pass, où vous rivaliserez avec “les meilleurs des meilleurs” pour la meilleure note.

Lorsque vous courez avec des amis, vous pouvez choisir entre 50cc, 100cc et 150cc, ainsi qu’entre les emplacements par défaut de 1 et deux objets. Vous pouvez également inclure des adversaires contrôlés par ordinateur. Les courses standard se déroulent à 100 cm3 avec des emplacements par défaut ou deux emplacements. Les courses Gold ont deux vitesses, 150cc et 200cc, ainsi que trois configurations d’emplacements d’objets différents.

Les cours seront choisis parmi la tournée actuelle et la coupe en vedette changera toutes les 15 minutes!

Le multijoueur arrive!

Visite de Mario Kart

Attachez vos ceintures et jouez avec vos amis à partir du 8 mars!

Mario Kart Tour était le jeu iPhone le plus téléchargé en 2019. Débloquez vos karts, pilotes et planeurs préférés tout en prenant des cours familiers et nouveaux sur Mario Kart.