Mark Ruffalo dit que Kevin Feige a presque quitté Marvel en raison d’un manque de diversité dans le MCU – .

Dans presque toutes les entreprises, avoir suffisamment de temps vous donne suffisamment de capital pour prendre des risques plus importants malgré les enjeux plus élevés qui les accompagnent. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige – le gars qui a dirigé la franchise de films la plus réussie au monde et qui a été un producteur attaché à chaque film MCU depuis le début – a mis ce principe à l’épreuve dès le début. Retour à l’époque du premier film Avengers, en fait, sorti en 2012.

Le MCU commençait à établir une base solide de fans pour les films sur les héros de bandes dessinées en même temps qu’il commençait à attirer un coup qui ne montrait aucun signe de s’éloigner de sitôt: les stars semblaient être toutes des gars blancs. Dans un moment en coulisses peu connu, cependant, Feige préparait déjà le terrain pour que cela change. En fait, ouvrant la voie à de futurs héros comme Black Panther et Captain Marvel pour obtenir leur temps pour briller dans leurs propres films.

Cette nouvelle a été révélée par l’acteur Mark Ruffalo, qui dépeint le Hulk dans le MCU et qui a déclaré au journal britannique The Independent, quelque peu provocateur, que la suprématie blanche imprègne Hollywood «depuis 100 ans».

Tout en faisant le tour de la presse pour parler de son nouveau film Dark Waters, Ruffalo a également partagé un moment révélateur qui a vu Feige aller au tapis pour apporter plus de diversité et d’inclusion dans le casting de personnages en constante expansion de Marvel. “Lorsque nous avons fait les premiers Avengers, Kevin Feige m’a dit:” Écoutez, je ne serai peut-être pas là demain “”, se souvient Ruffalo, faisant référence à une prochaine réunion entre Feige et Isaac “Ike” Perlmutter, alors le plus grand actionnaire de Disney. Feige prévoyait d’exiger que l’accent soit mis sur les super-héros féminins.

Ruffalo poursuit: «Et il dit:« Ike ne pense pas que quiconque ira dans un film de super-héros mettant en vedette des femmes. Donc, si je suis toujours là demain, vous saurez que j’ai gagné cette bataille. »»

Feige a en effet remporté cette bataille, car le reste, comme nous le savons tous, appartient à l’histoire. On ne sait pas si Feige a laissé entendre qu’il pensait qu’il serait licencié ou qu’il devrait partir volontairement s’il avait perdu sa bataille, mais il a néanmoins non seulement poussé pour les femmes mais aussi pour les super-héros noirs et LGBT pour peupler le MCU. Selon Ruffalo, cela le rend à lui seul responsable du changement du MCU pour le mieux.

«Nous avons maintenant un super-héros gay en route, nous avons des super-héros noirs, nous avons des super-héros féminins – Scarlett Johansson a son film qui sort, nous avons Captain Marvel, (et) ils font She-Hulk ensuite. Aucun autre studio n’est aussi inclusif à ce niveau. Mais ils doivent le faire. C’est le monde f *** ing. “

