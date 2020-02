Mark Zuckerberg: «Il devrait y avoir une réglementation sur le contenu préjudiciable» … mais …

Mark Zuckerberg a concédé qu’il devrait y avoir une réglementation des contenus préjudiciables en ligne (via .). Il a également averti que l’introduction de règles européennes onéreuses et strictes pourrait étouffer l’innovation (via .).

Mark Zuckerberg pense que Facebook est quelque chose entre un opérateur de télécommunications et un journal

Répondant à des questions à la Conférence de Munich sur la sécurité, M. Zuckerberg a déclaré que son entreprise devrait être réglementée quelque part entre la façon dont les opérateurs de télécommunications et les journaux sont:

Je pense qu’il devrait y avoir une réglementation sur le contenu préjudiciable … il y a une question sur le cadre que vous utilisez pour cela. En ce moment, il y a deux cadres que les gens ont pour les industries existantes – il y a comme les journaux et les médias existants, et puis il y a le modèle de type télécom, qui est “ les données circulent simplement à travers vous ”, mais vous n’allez pas tenir un opérateur de télécommunications responsable si quelqu’un dit quelque chose de dangereux sur une ligne téléphonique. Je pense en fait que nous devrions être quelque part entre les deux.

Il a également déclaré que Facebook employait désormais 35 000 personnes pour effectuer des révisions de contenu. En outre, «notre budget est aujourd’hui plus important que l’ensemble des revenus de l’entreprise lorsque nous sommes entrés en bourse en 2012, alors que nous avions un milliard d’utilisateurs», a-t-il déclaré.

Risquer d’étouffer l’innovation

Cependant, M. Zuckerberg a frappé une note plus prudente dans un livre blanc publié avant de rencontrer l’UE. Il a déclaré que l’introduction de lois qui signifiait que les entreprises en ligne étaient responsables du contenu illégal et du discours de haine sur leurs plates-formes “étoufferait l’innovation ainsi que la liberté d’expression des individus”.