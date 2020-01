Marquez vos vidéos avec un accès à vie à Music Sesame

Trouver la musique parfaite pour votre vidéo YouTube ou votre film amateur peut être très difficile. Je veux dire que tout le monde ne peut pas faire en sorte que John Williams compose la bande originale parfaite, non? Eh bien, vous pouvez toujours ajouter de la bonne musique et améliorer vos vidéos avec un accès à vie à Music Sesame Stock Music.

La meilleure partie de ce service est que une licence couvre n’importe quel format que vous souhaitez créer: YouTube, des films, des documentaires, etc. Vous juste choisissez la piste qui correspond à votre projet et téléchargez-le. Certaines vidéos doivent changer la musique toutes les 30 secondes pour éviter les droits d’auteur, mais vous n’aurez plus jamais à vous en soucier.

Vous n’aurez même pas à vous soucier de centaines d’autres vidéos ayant la même musique que vous. Music Sesame possède tous les morceaux de sa bibliothèque. seuls les abonnés ont accès. L’accès à vie signifie également que vous ne paiera aucun frais à partir de la minute où vous êtes opérationnel.

Que ce soit du jazz, des jingles, de l’horreur ou de la méditation, il y aura un morceau approprié dans la bibliothèque Music Sesame.

Musique Sésame en bref:

Une seule licence couvre YouTube, les films, les vidéos, les documentaires ou tout autre format.Les pistes appartiennent à Music Sesame, vous ne les trouverez donc nulle part ailleurs.Payez un prix pour accéder à toute la bibliothèque musicale sans frais mensuels ou annuels.Choisissez simplement la piste que vous voulez et téléchargez-la instantanément.

Un abonnement à vie à Music Sesame a un valeur au détail de 69 $, ce qui est bien moins que le coût d’embauche d’un compositeur. Vous pouvez économisez encore plus car vous pouvez vous procurer votre abonnement dès maintenant auprès de Tech Deals pour seulement 29 $.

Cet accord ne durera pas longtemps, mais de nouvelles pistes sont constamment ajoutées à la bibliothèque. Cliquez sur le widget ci-dessous pour commencer.

29, 00 $

Accès à vie à la musique Sesame

Économisez 40,00 $

Achetez-le maintenant

