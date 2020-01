Marriott lance 100 000 points bonus à durée limitée pour sa carte Boundless

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

En novembre dernier, Marriott avait lancé une offre à durée limitée inédite sur sa carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless ™. L’offre a permis aux nouveaux titulaires de carte de gagner 100 000 points bonus après avoir dépensé 5 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte. C’était la plus grande offre de bienvenue de Marriott pour la carte et elle a disparu aussi vite qu’elle est venue.

Maintenant, cette offre est de retour. Marriott offre à nouveau 100 000 points bonus aux nouveaux titulaires de carte pour une durée limitée. Le Points Guy évalue actuellement les points Marriott Bonvoy à environ 0,80 $, donc cette offre équivaut à environ 800 $ en séjours à l’hôtel, une offre fantastique pour tous ceux qui souhaitent séjourner dans un hôtel Marriott dans un avenir proche.

La carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless ™ est une excellente carte pour ceux qui sont fans des hôtels Marriott et qui souhaitent profiter de son programme de récompenses Bonvoy. Le programme offre aux membres des avantages exclusifs dans les hôtels Marriott tels que des nuits gratuites, des tarifs réservés aux membres, une connexion Wi-Fi gratuite et un enregistrement mobile. Alors que Marriott propose d’autres cartes de crédit Bonvoy avec des récompenses plus élevées comme la carte Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express®, la Bonvoy Boundless est conçue pour ceux qui voyagent tout au long de l’année mais pas assez pour justifier les frais annuels de 450 $ qui accompagnent la carte à plusieurs niveaux .

L’offre de 100 000 points bonus n’est disponible que pour une durée limitée, donc si le programme Bonvoy de Marriott ressemble à quelque chose dans lequel vous voudriez investir, c’est le moment de profiter d’un énorme bonus de bienvenue pour commencer.