Marseille mClassic Review: Amélioration de l’anti-aliasing pour Nintendo Switch et Xbox One

Source: Marseille

Il y a quelques semaines, un appareil appelé Marseille mClassic est arrivé à ma porte. La société le présente comme le “premier processeur graphique complémentaire au monde” pour consoles, et il est censé améliorer considérablement les titres affichés en 4K. Marseille va jusqu’à dire que cela peut améliorer la qualité d’image de la Xbox One X.J’ai donc décidé d’évaluer l’appareil pour voir s’il pouvait réellement améliorer la qualité d’image sur plusieurs consoles.

Les jeux semblent plus fluides

Marseille mClassic

99 $

Conclusion: Si vous jouez régulièrement sur un téléviseur 4K et utilisez une Nintendo Switch ou une Xbox One, alors je recommanderais de choisir le Marseille mClassic car cela améliorera la qualité d’image des jeux sous 1080p.

Avantages:

Fonctionne réellement

Améliore considérablement les jeux “jaggy”

Facile à installer

Les inconvénients:

Coûteux

Ne prend pas en charge HDR

Uniquement viable pour Xbox One ou Nintendo Switch

Processus de configuration Marseille mClassic

Source: Marseille

Pour mes tests, j’ai utilisé une Nintendo Switch originale, une PlayStation 4 (PS4), une PlayStation 4 Pro (PS4 Pro), une Xbox One et une Xbox One X originales. Bien que je puisse dire que l’appareil fonctionne étonnamment bien quand il s’agit de basses -résolution qui fonctionne à 720p ou moins, il y a quelques inconvénients si vous l’utilisez avec une PS4 Pro ou Xbox One X qui prend en charge les couleurs à plage dynamique élevée (HDR).

La configuration du mClassic est assez facile car vous devez brancher l’appareil sur le port HDMI de votre console. Il doit être alimenté pour fonctionner afin que vous souhaitiez brancher le câble Mini USB fourni sur un port USB de votre console ou un chargeur de téléphone. Un autre câble HDMI ira du mClassic à votre téléviseur. C’est si simple.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

Marseille mClassic meilleur anti-aliasing

Source: iMore Il s’agit d’une image rapprochée de Breath of the Wild sur Nintendo Switch sans l’adaptateur. Remarquez la structure bleue à l’arrière et les bords “irréguliers” qui l’entourent.

La différence la plus spectaculaire que j’ai observée a été lorsque j’ai utilisé le mClassic avec la Nintendo Switch. Les jeux qui comportent un mauvais anti-aliasing comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild sont assez fluides sur mon téléviseur 4K. Je dirais que la qualité d’image est si bonne que je pensais que Breath of the Wild fonctionnait à 1440p tout d’un coup. Presque tous les jeux, de The Witcher 3: Wild Hunt à Astral Chain, ont été témoins d’une amélioration de la qualité anti-aliasing sur Nintendo Switch.

Source: iMore Il s’agit d’une image rapprochée de Breath of the Wild sur Nintendo Switch avec l’adaptateur. Remarquez la structure bleue à l’arrière et la façon dont les bords “irréguliers” sont complètement lisses. Même Link semble plus fluide.

Sur Xbox One, des titres comme Metal Gear Solid V: The Phantom Pain voient le plus grand coup de pouce car ils fonctionnent à des résolutions inférieures à 1080p. Si vous êtes sur une Nintendo Switch ou Xbox One et que vous voyez un jeu qui a beaucoup de bords “irréguliers”, alors vous voudrez utiliser le mClassic parce que vous verrez une quantité notable d’anti-aliasing. L’image est incroyablement lisse et je n’ai remarqué aucune augmentation du décalage d’entrée, même s’il y a un autre périphérique HDMI entre le téléviseur et la console.

Marseille mClassic usage limité

Source: iMore Il s’agit d’une image rapprochée de Rage 2 sur Xbox One X sans l’adaptateur. La qualité d’image est exactement la même qu’avec l’adaptateur.

Vient maintenant la moins bonne nouvelle. Le mClassic ne prend pas en charge le HDR, du moins dans mes tests. Si vous le connectez à une PS4, Xbox One X ou PS4 Pro, vous devrez vivre sans les meilleures couleurs. Bien que certains jeux sur PS4 soient inférieurs à 1080p, beaucoup prennent en charge le HDR, il faudra donc que ce soit une préférence personnelle. Préférez-vous des couleurs vives ou une image plus douce?

En général, je ne recommanderais pas d’utiliser le mClassic sur une Xbox One X ou PS4 Pro car les consoles sont déjà sorties en résolution 4K et prennent en charge HDR. Si vous jouez à un jeu qui ne dispose pas de HDR et n’est pas amélioré sur Xbox One X ou PS4 Pro, vous devez le brancher car il pourrait y avoir une légère différence dans la qualité de l’anticrénelage. En dehors de cela, ne le faites pas car je n’ai remarqué aucun changement dans la qualité de l’image dans les jeux améliorés Xbox One X ou PS4 Pro.

Source: iMore Il s’agit d’une image rapprochée de Rage 2 sur Xbox One X avec l’adaptateur. La qualité d’image est exactement la même que sans l’adaptateur.

Sur Xbox One X, j’ai joué à Rage 2, Anthem, Destiny 2 et à de nombreux autres jeux Xbox One X Enhanced avec le mClassic branché ou non. Je n’ai remarqué aucune différence, même en ce qui concerne Rage 2, qui propose de nombreux effets de post-traitement dans le jeu pour rendre l’image plus nette.

Sur PS4 Pro, j’ai joué à Destiny 2, Horizon Zero Dawn, Days Gone et quelques autres jeux améliorés PS4 Pro avec et sans mClassic. Encore une fois, je n’ai remarqué aucune différence car ils disposent déjà d’un excellent anti-aliasing et de hautes résolutions.

Marseille mClassic final pensées

Source: Marseille

Si vous jouez régulièrement sur un téléviseur 4K et utilisez une Nintendo Switch ou une Xbox One, je recommanderais de choisir le mClassic pour 99 $, car cela améliorera la qualité d’image des jeux sous 1080p. Alors que les propriétaires de Xbox One peuvent toujours passer à la Xbox One X, les propriétaires de Nintendo Switch n’ont pas de chance. C’est pourquoi je pense que le mClassic sera plus populaire auprès des propriétaires de Nintendo Switch.

Lorsque j’ai testé le mClassic pour la première fois, j’étais sceptique. Comment un petit dongle pourrait-il améliorer la qualité d’image des jeux Jaggy Nintendo Switch? J’avais tort parce que plus le jeu est irrégulier, plus les résultats sont impressionnants. Si vous ne supportez pas un mauvais anti-aliasing, alors vous devriez envisager de ramasser ce petit accessoire. Je parie que vous serez aussi surpris que moi. Mon seul reproche, c’est que j’aurais aimé qu’il soit moins cher.

Améliore la qualité d’image

Marseille mClassic

Supprime les jaggies indésirables

Plus le jeu est “jaggier”, plus les résultats sont impressionnants. Si vous ne supportez pas un mauvais anti-aliasing, alors vous devriez envisager de ramasser ce petit accessoire.

Obtenez plus de Switch

Nintendo Switch

Le Marseille mClassic a été revu avec une unité fournie par le constructeur.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.