Marshall dévoile le haut-parleur intelligent compact ‘Uxbridge’, le 8 avril avec le support d’Alexa

Marshall a lancé quelques haut-parleurs intelligents, y compris le lourd Stanmore II. Le nouveau haut-parleur Uxbridge ne prendra pas autant de place sur votre étagère, mais il a le même style Marshall classique et le même support pour les assistants vocaux. Cependant, il n’aura pas Google Assistant au lancement.

Le Marshall Uxbridge aura un seul ampli de 30 W, ce qui est moins que le Stanmore mais beaucoup plus que la plupart des haut-parleurs intelligents. Le haut-parleur dispose de commandes de volume, de graves et d’aigus sur le dessus, et il y a une application compagnon. Marshall dit que les commandes physiques remaniées sont censées ressembler à des frettes de guitare, ce qui est … discutable.

Le haut-parleur d’Uxbridge sera lancé le 8 avril pour 199 $, mais il ne prendra en charge que Alexa au début. En mai, Marshall ajoutera le support de Tencent Xiaowei. Google Assistant arrivera le 11 juin. Il a également Spotify Connect, Airplay 2 et Bluetooth. L’appareil sera disponible dans un coloris noir et or classique ou dans un blanc et or objectivement moins attrayant.