Marvel offre des dizaines de bandes dessinées gratuites à lire en quarantaine – .

Marvel offre aux fans un accès gratuit à certains de ses arcs d’histoires de bandes dessinées les plus populaires pour les divertir pendant qu’ils sont coincés à l’intérieur en raison du coronavirus.

Des dizaines de bandes dessinées Marvel seront gratuites à lire sur Marvel Unlimited jusqu’au 4 mai 2020.

Avengers vs X-Men, Civil War et la saga Dark Phoenix sont tous inclus.

L’univers cinématographique Marvel est devenu tellement ancré dans la conscience de la culture pop au cours de la dernière décennie qu’il est difficile d’imaginer même passer plus d’un an sans voir un nouveau film Marvel dans les salles. Mais en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, ce scénario devient plus probable de jour en jour, Black Widow ayant déjà été retardé indéfiniment. Pour rappel, le dernier film MCU à sortir en salles était Spider-Man: loin de chez soi en juillet 2019. Pouvoir entrer dans une salle de cinéma d’ici juillet 2020 semble être un rêve de pipe.

La bonne nouvelle est que si vous avez toujours besoin d’histoires de super-héros et que cela ne vous dérange pas de lire au lieu de regarder, la société a mis à disposition certains de ses arcs d’histoires de bandes dessinées les plus populaires pour les prochaines semaines. Pour les lire, vous pouvez soit télécharger l’application Marvel Unlimited depuis l’App Store (si vous êtes sur iOS) ou Google Play (si vous êtes un utilisateur Android) ou simplement cliquer sur les liens ci-dessous et les lire dans votre navigateur .

Les arcs comiques suivants seront gratuits sur le service Marvel Unlimited du 2 avril au 4 mai:

«Chacune de ces épopées extraordinaires doit son origine à certaines des plus grandes bandes dessinées de Marvel publiées au fil des ans», explique Marvel sur son site Web. “Pour célébrer cette tradition, Marvel a ajouté une page d’information à chaque histoire avec des détails sur la façon de trouver votre librairie de bandes dessinées locale et de créer votre propre collection Marvel de numéros antérieurs et de métiers imprimés.” Trouvez une boutique de bandes dessinées locale à soutenir sur comicshoplocator.com.

Si cette collection de bandes dessinées gratuites vous met en appétit pour en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à Marvel Unlimited et accéder à plus de 27 000 numéros de titres classiques et récents pour 9,99 $ par mois. Plus de problèmes sont ajoutés chaque semaine, mais vous devrez attendre six mois ou plus pour que les derniers problèmes soient disponibles sur le service.

Il convient également de noter qu’au moment où j’écrivais cet article, Marvel a annoncé de nouvelles dates de sortie pour chacun de ses films de phase 4. Black Widow a été repoussée du 1er mai au 6 novembre, c’est donc le plus tôt que vous allez voir un nouveau film Marvel dans les salles. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour rattraper la bande dessinée.

