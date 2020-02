Marvel vient de confirmer un autre nouvel Avenger pour son prochain blockbuster «Avengers 5» – .

Marvel n’a peut-être pas de film Avengers 5 prévu pour la phase 4 du MCU, mais ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que le studio révèle ses plans pour le redémarrage en douceur de la franchise Avengers. Aucun studio ne laisserait tomber sa possession la plus prisée après les succès massifs d’Infinity War et Endgame, mais Marvel ne peut pas simplement passer au chapitre suivant et s’attendre aux mêmes résultats. Les Avengers 3 et 4 ont si bien fonctionné parce que Marvel a construit une histoire globale massive qui a duré une décennie, nous permettant de découvrir une multitude de personnages passionnants au cours de 24 films. Maintenant que Iron Man, Nat et Captain America sont partis de l’équipe Avengers, et Thor et Hawkeye sont sur la voie de la retraite, nous allons avoir besoin d’une nouvelle équipe – c’est pourquoi Avengers 5 sera un redémarrage en douceur pour le séries. Mais avant d’y arriver, nous devons rencontrer ces nouveaux héros et tomber amoureux d’eux comme nous l’avons fait avec les six originaux.

Comme nous l’avons déjà expliqué, tout ce que nous avons appris jusqu’à présent suggère que Marvel travaille sur une nouvelle liste des Avengers, qui pourrait être plus diversifiée que jamais. Bien que nous n’ayons aucune idée du nombre de nouveaux Avengers que nous recevrons ou quand ils seront officiellement oints, nous avons un nom de plus à ajouter à la liste, et celui-ci est apparemment confirmé comme ayant un rôle plus important à jouer dans l’avenir de le MCU.

Les fans de bandes dessinées qui suivent des histoires de Marvel depuis des années s’attendent déjà à ce que plusieurs des prochains titres MCU, qu’il s’agisse d’émissions de télévision ou de films réguliers, livrent de nouvelles histoires d’origine qui introduisent de nouveaux Avengers. Le prochain film Eternals en est un exemple, où Sersi et Black Knight sont censés être des leaders, et sont donc présélectionnés pour les futurs films de croisement. WandaVision est une autre, où Monica Rambeau sera présentée, et elle pourrait reprendre le manteau Captain Marvel de Carol Danvers à l’avenir.

Un autre héros pourrait provenir d’un autre spectacle Disney + qui a été confirmé encore plus récemment. C’est She-Hulk – encore une fois, vous l’avez probablement prévu. Mais Marvel a apparemment été clair à l’aide d’un casting pour Jennifer Walters, alias She-Hulk – Iluminerdi rapporte:

Plus précisément, Marvel recherche une actrice avec des côtelettes comiques dans la tranche d’âge de 26 à 34 ans. Ils laissent également le casting ouvert à toutes les races, ce qui devrait jeter un large filet pour leur recherche.

L’origine et les antécédents de Walters dans la série seront très proches des pages de Marvel. La description cite même l’origine de Jennifer Marvel Comics, notant qu’elle est en effet une avocate qui gagnera ses capacités après avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin Bruce Banner, qui est spécifiquement mentionné, après avoir été abattu. De plus, la dernière phrase de la description indique explicitement qu’elle est un futur membre des Avengers.

Le rapport note que Marvel cherche à commencer à jouer dans six mois, de sorte que le studio devrait bientôt lancer le rôle principal de la série. Cela dit, nous ne savons pas quand She-Hulk frappera Disney +, ni quand l’action est censée avoir lieu dans la chronologie du MCU. She-Hulk est un excellent remplacement de Hulk dans la future gamme Avengers, Hulk étant le seul héros à gauche des six originaux dont l’arc n’a pas atteint une fin satisfaisante dans Endgame. Bien sûr, Hulk et Bruce Banner ont résolu leurs différends et nous avons maintenant un Smart Hulk qui est maintenant aimé par le monde au lieu d’être considéré comme un monstre terrifiant, et c’est le héros qui a défait le claquement de Thanos. Pourtant, il semble que Endgame n’ait pas donné à Hulk une expulsion appropriée. Dans cet esprit, nous nous attendons à obtenir au moins un camée Hulk dans la nouvelle série télévisée She-Hulk – et nous savons déjà que Mark Ruffalo était censé rencontrer Marvel pour discuter de plus de terrains Hulk.

Ce qui est clair, c’est que She-Hulk sera définitivement présentée bien avant que le MCU ne nous traite de la première suite des Avengers après Endgame. Et au moment où Marvel est prêt à annoncer Avengers 5, Jennifer pourrait être prête à rejoindre les Avengers.

