Marvel’s Avengers pour PlayStation 4: tout ce que vous devez savoir

L’univers cinématographique Marvel a donné vie à nos héros de bandes dessinées préférés comme jamais auparavant. En raison de son succès, nous avons récemment vu l’équipe utiliser presque toutes les formes de médias. Square Enix et Crystal Dynamics, ainsi que plusieurs autres studios prêtant main forte, ont été chargés de créer un nouveau jeu vidéo pour rendre justice aux Earth’s Mightiest Heroes.

Avengers, remontez!

Sauver la planète

Marvel’s Avengers

Un jeu en ligne en constante expansion

Après qu’un horrible événement ait laissé San Francisco en ruine, les Avengers ont été dissous. Cependant, un mal encore plus grand menace la planète cinq ans plus tard, et c’est à vous de rassembler l’équipage et de sauver à nouveau le monde.

Qu’est-ce que Marvel’s Avengers?

Il n’est pas clair si Marvel’s Avengers sera un monde ouvert ou aura des niveaux linéaires, mais quoi qu’il en soit, c’est un jeu d’action / aventure qui nous jette dans les rôles de notre équipe préférée de super-héros. Il combine une campagne d’histoire – qui peut être jouée en solo ou avec jusqu’à quatre amis – et un gameplay passionnant pour une expérience que les fans de Marvel n’oublieront pas, espérons-le.

Personnages Avengers de Marvel

Notre équipe Avengers sera composée de Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow et Mme Marvel (Kamala Khan). S’ils ont l’air ou agissent un peu différemment de ce à quoi vous êtes habitué, c’est parce qu’ils ne présentent pas les ressemblances des acteurs MCU des films et qu’ils sont la propre interprétation de Crystal Dynamics de ces personnages emblématiques. Plus de personnages seront ajoutés après la sortie, qui seront tous gratuits pour les joueurs. La bande-annonce montre également Hank Pym à un moment donné en train de rétrécir un grand char ennemi, nous pouvons donc nous attendre à ce que notre équipe rencontre quelques visages amicaux en cours de route.

Quant à nos méchants, nous ne savons pas encore qui prendra cette distinction de gros méchant, mais ils sont probablement derrière AIM, la société qui reprend le rôle des héros de la Terre après la dissolution des Avengers. En ce qui concerne les petits méchants, nous avons un aperçu de Taskmaster dans sa révélation de gameplay. Beaucoup d’ennemis que les Avengers voient combattre dans la remorque sont des voyous de type militaire génériques. Ou comme Thor les appelle, “de petits hommes en colère avec des fusils.” Il y a évidemment une menace plus grande qui se profile, mais on ne sait pas exactement quelle est ou qui est cette menace.

L’absence évidente dans tout cela? Hawkeye, encore une fois. Appuyez sur F pour rendre hommage.

L’histoire des Avengers de Marvel

Ce n’est pas une histoire adaptée d’un scénario ou d’un film de bande dessinée. C’est entièrement original. Marvel’s Avengers commence avec l’équipe qui installe un siège social sur la côte ouest à San Francisco. Le jour où ils prévoient de le dévoiler, baptisé A-Day, une série d’événements tragiques donnent le coup d’envoi qui modifient les opinions de la société sur les super-héros. Le Golden Gate Bridge ainsi que le propre héliporteur de l’Avenger, alimenté par une source d’énergie expérimentale, sont attaqués et explosent dans une tentative de le voler, tuant apparemment Captain America – et l’explosion est imputée aux Avengers eux-mêmes.

Avance rapide de cinq ans, et les Avengers se sont dissous après que la société les ait considérés comme des meurtriers dangereux. Une organisation appelée Advanced Idea Mechanics (AIM) prend leur place et s’engage à protéger le monde. Cependant, il semble y avoir une conspiration au centre de tout cela, et Kamala Khan tente de rassembler les héros les plus puissants de la Terre doit se rassembler pour sauver le monde.

Marvel promet qu’elle aura l’héroïsme et l’humanité authentiques que vous attendez d’une histoire Marvel.

Marvel’s Avengers Gameplay

Notre premier aperçu du gameplay d’Avengers présente cette version pré-alpha d’Incredible Hulk en s’amusant. Square Enix a confirmé qu’il s’agira d’un jeu d’action / aventure qui prend en charge à la fois le jeu solo et le jeu coopératif.

En raison de cet aspect en ligne, de nouveaux contenus seront publiés régulièrement sur plusieurs années. Les gens pourront se réunir en équipes de quatre joueurs en ligne au maximum et personnaliser une “liste croissante de personnages”. Ces personnages auront leurs propres arbres de compétences, équipements et vous pourrez les personnaliser pour les combats à distance ou en mêlée.

Tout ce que vous gagnez, où que vous le fassiez, alimente cette progression de personnage. Dans un contexte en ligne, vous pouvez rejouer des missions, mais vous pouvez également vous contenter de nouveaux objectifs. C’est un peu le sentiment qu’il y a du contenu à jouer une fois et du contenu qui est amusant à rejouer en groupe également.

Si vous choisissez de jouer avec un groupe d’amis, vous devrez tous jouer avec des personnages différents. Vous ne pouvez pas avoir deux Iron Mans sur une même équipe, par exemple. Certains niveaux en ligne s’adressent au style de jeu d’un héros particulier, mais ils peuvent être complétés par n’importe quel personnage. Dans la campagne d’histoire, cependant, vous n’aurez pas le choix du héros que vous incarnez.

Les joueurs pourront également assumer ensemble le contenu de la phase finale. “Il est important que ce que vous gagnez grâce à ces histoires et à ces objectifs alimente tous des menaces plus importantes et des défis coopératifs”, a déclaré le directeur de la création, Noah Hughes, à Mashable. “L’une de nos hypothèses est que vous pouvez jouer l’intégralité de la campagne en solo, mais que certains contenus haut de gamme, une fois que vous êtes tous de niveau supérieur, pourraient être spécifiques au défi de quatre joueurs de mieux travailler ensemble.”

Les Avengers de Marvel ne sont pas un monde ouvert, mais il y aura différentes régions que vous pourrez explorer et explorer pendant que les Avengers partent en mission depuis la zone principale du hub.

Marvel’s Avengers Sera-t-il connecté à Spider-Man sur PS4?

Les fans ont rapidement souligné que Peter Parker commente dans Spider-Man sur PS4 que les Avengers ne sont plus jamais autour de la Avengers Tower, et qu’ils doivent être occupés “sur la côte ouest”. C’est intéressant car Marvel’s Avengers commence avec l’équipe qui tente de mettre en place une nouvelle installation sur la côte ouest à San Francisco. Lorsqu’on lui a demandé si les deux jeux étaient connectés, Bill Rosemann de Marvel a donné un peu de non-réponse à IGN.

“La dernière fois que nous étions ici, il y a un an, pour discuter de Spider-Man, le toit a pris feu”, a-t-il déclaré. “Et si je devais commenter ce personnage maintenant, je pense que le toit tomberait sur ma tête! Alors je vais juste dire, en ce moment, nous nous concentrons uniquement sur la création du meilleur jeu Avengers.”

Marvel’s Avengers Beta et contenu exclusif de la plateforme

Tous ceux qui pré-commandent auront accès à sa version bêta chaque fois qu’elle sera disponible, mais ceux qui précommanderont sur PlayStation 4 auront un accès anticipé de 7 jours à la version bêta avant qu’elle ne soit disponible sur d’autres plateformes. Les utilisateurs de PS4 bénéficieront également d ‘”avantages uniques” qui seront dévoilés à l’avenir. Les gens spéculent déjà que ces bonus peuvent être des articles cosmétiques, mais Square Enix reste pour le moment serré.

Marvel’s Avengers No loot boxes

Détestez-vous les boîtes à butin comme tout le monde sur cette planète? Vous serez heureux d’apprendre que les Avengers de Marvel ne comporteront “aucune boîte de butin aléatoire ou scénario de jeu pour gagner”. Cela a été confirmé lors de la conférence de presse de Square Enix E3 2019.

Si l’éditeur revient sur cette promesse, vous pouvez lui indiquer sa propre citation.

Marvel’s Avengers Quand puis-je y jouer?

Marvel’s Avengers devrait être lancé le 4 septembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC. Vous pouvez le précommander aujourd’hui pour un accès bêta.

