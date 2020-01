Masimo poursuit Apple pour avoir volé des secrets commerciaux pour les fonctions de surveillance de la santé dans Apple Watch

Masimo, une société de technologie médicale qui conçoit des appareils d’oxymétrie de pouls, a déposé une plainte contre Apple accusant la société Cupertino de voler des secrets commerciaux et d’utiliser de manière inappropriée des inventions Masimo liées à la surveillance de la santé dans l’Apple Watch.

Selon Bloomberg, Masimo prétend qu’Apple a volé des informations secrètes en faisant semblant d’avoir une relation de travail avec Masimo, puis en embauchant des employés de Masimo. Masimo pense également que la «Apple Watch» porte atteinte à 10 brevets Masimo.

Masimo et sa société dérivée Cercacor affirment que la technologie de Masimo pour la surveillance non invasive de la santé a aidé Apple à surmonter les problèmes de performances avec la «Apple Watch». Apple se serait appuyé sur la technologie Masimo lors du développement du capteur de fréquence cardiaque à base de lumière utilisé dans la «Apple Watch», entre autres technologies.

Selon Masimo, Apple a contacté la société pour la première fois en 2013 et a demandé à se rencontrer pour une éventuelle collaboration, Apple demandant de “mieux comprendre” les produits de Masimo pour potentiellement intégrer la technologie Masimo dans les futurs appareils Apple. Après ce que Masimo a considéré comme des réunions productives, Apple a commencé à embaucher des employés importants.

Avant la sortie de la «Apple Watch», Apple a embauché Michael O’Reilly, qui avait été directeur médical et vice-président exécutif des affaires médicales chez Masimo. Il a travaillé sur des projets spéciaux de santé chez Apple et a participé au développement de la «Apple Watch».

O’Reilly n’était pas la seule embauche de Masimo, car Apple a également embauché d’autres anciens employés de Masimo ainsi que des employés d’autres entreprises liées à la santé pendant la conception de la «Apple Watch». Marcelo Lamego, qui a été directeur technique de Cercacor, par exemple, a rejoint Apple peu de temps après O’Reilly.

Masimo dit qu’Apple a reçu des informations confidentielles de ses embauches et a lancé un effort ciblé pour obtenir “des informations et une expertise”.

Masimo et Cercacor visent à bloquer l’utilisation future de leurs inventions brevetées et demandent des dommages et intérêts non spécifiés. Les deux sociétés souhaitent également ajouter leurs ingénieurs à quatre brevets accordés à Lamego après avoir quitté le Cercacor.

.