Masques anti-coronavirus, énorme vente Bose, AirPods Pro, jeux de société populaires, chargeur sans fil à 9 $, plus – .

Si vous êtes déçu que le week-end soit terminé, le résumé des meilleures offres quotidiennes du lundi sera peut-être assez impressionnant pour renverser ce froncement de sourcils. Les stars de l’émission aujourd’hui sont probablement les masques à 3 couches les plus vendus qui sont de retour en stock sur Amazon. Ce ne sont pas des masques de qualité médicale, mais ils sont recommandés et ils vous aideront à vous protéger tant que vous suivrez les conseils, restez à la maison autant que possible et pratiquez la distance sociale lorsque vous devez sortir. Si vous voulez quelque chose d’un peu plus efficace, voici comment créer des masques faciaux DIY faciles à coudre et voici des instructions pour des masques DIY plus complexes qui incluent même un neutralisant de virus.

Les autres meilleures offres quotidiennes de lundi incluent AirPods Pro au prix le plus bas d’Amazon, une remise massive de 80 $ sur les AirPods 2 renouvelés avec étui de chargement sans fil, le chargeur sans fil rapide 15 W le plus vendu sur Amazon en ce moment pour seulement 8,99 $, de véritables écouteurs sans fil avec plus de 25 000 notes 5 étoiles pour seulement 36 $, le prix le plus bas jamais enregistré sur le nouveau pistolet de massage à percussion le plus chaud lorsque vous utilisez le code de coupon 6Y5XCL2K à la caisse, un tas d’offres Bose exceptionnelles, y compris 50 $ de réduction sur les écouteurs antibruit sans fil Bose 700 qui ont presque ne sera jamais en vente et une barre de son Bose compacte pour seulement 179 $, une caméra de sécurité à domicile Wyze Cam Pan de 38 $ avec des fonctionnalités tueuses que vous ne trouverez pas sur une Nest Cam à 200 $, des prix avantageux sur des jeux populaires comme Jenga et Connect 4, et plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Source de l’image: Paul Sakuma / AP / Shutterstock

