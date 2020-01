Mazda Miata 2020 reçoit CarPlay installé en usine

Mazda a annoncé cette semaine que sa nouvelle MX-5 Miata 2020 est livrée avec CarPlay et Android Auto installés en usine.

Le nouveau Miata dispose d’un écran tactile de sept pouces avec deux ports USB. CarPlay est accessible via Mazda Connect une fois qu’un iPhone est connecté au système d’infodivertissement avec un câble Lightning.

Désormais disponible dans plus de 500 modèles de véhicules, CarPlay‌ offre un accès pratique aux applications iPhone fréquemment utilisées telles que Téléphone, Messages, Apple Maps, Google Maps, Waze, Apple Music et Spotify directement depuis le tableau de bord.

Mazda affirme que la Miata est le détenteur du record du monde Guinness pour la voiture de sport biplace la plus vendue. Avec une configuration à moteur central avant et à traction arrière, le modèle 2020 produit jusqu’à 181 chevaux à 7000 tr / min.

La MX-5 Miata 2020 arrivera chez les concessionnaires Mazda en février 2020, avec un prix commençant à 26 580 $ aux États-Unis.

Si vous possédez une Miata plus ancienne, CarPlay reste disponible en tant que mise à niveau installée par le concessionnaire pour certaines années de modèle 2014 et les véhicules Mazda plus récents équipés du système d’infodivertissement Mazda Connect aux États-Unis.

