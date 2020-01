MediaTek annonce de nouveaux chipsets 5G pour des téléphones plus abordables

MediaTek lance le SoC Dimensity 800, une gamme de puces destinées à réduire les fonctionnalités phares comme la 5G à des combinés moins chers mais toujours capables. Cela survient après l’annonce de Dimensity 1000, le produit phare de l’entreprise, fin 2019.

“[W]Avec la famille de chipsets 5G série 800, nous introduisons la 5G sur le marché intermédiaire et de masse “, a déclaré TL Lee, chef de l’unité commerciale sans fil de MediaTek.” Tout le monde devrait avoir accès à une technologie de pointe. La série Dimensity 800 alimentera le nouveau segment Premium pour la 5G, offrant aux consommateurs des fonctionnalités et des performances phares des smartphones à des prix moyens. “

Avec le Dimensity 800, MediaTek vise à soutenir bon nombre des nouvelles tendances les plus en vogue dans la technologie mobile. Tout d’abord, le SoC a la disposition générale du vaisseau amiral 1000, bien qu’avec quelques différences. Il possède quatre cœurs ARM Cortex-A76 à 2 GHz, contre quatre cœurs ARM Cortex-A77 à 2,6 GHz. Les deux partagent le même appariement d’un autre ensemble de quatre cœurs Cortex-A55 économes en énergie fonctionnant à 2 GHz. MediaTek ajoute également son dernier APU pour aider à améliorer les performances d’imagerie avec l’IA. En parlant d’imagerie, les téléphones avec cette puce prendront en charge les caméras haute résolution 64MP ainsi que les caméras quad. L’écran 90Hz, autrefois réservé aux téléphones haut de gamme comme le Pixel 4 et OnePlus 7 Pro, se dirige également vers l’aval avec cette puce.

Tout bien considéré, il se compare assez favorablement à son grand frère. L’ajout le plus intéressant ici est le support 5G.

Étant une norme relativement nouvelle, la prise en charge de la 5G a généralement été le domaine des modèles de smartphones les plus premium, comme avec le OnePlus 7 Pro 5G ou le Galaxy S10 5G. C’est-à-dire que c’est une norme, mais ce n’est pas la norme. Plus il y a de combinés livrés avec la 5G, plus elle devient omniprésente, et plus vite elle devient quelque chose qui est pris pour acquis plutôt qu’une fonctionnalité exceptionnelle. En l’apportant aux téléphones bas de gamme, MediaTek nous rapproche un peu plus de ce monde de la 5G partout.

