MediaTek annonce les chipsets Helio G70 et G80 pour les téléphones de jeu abordables

En juillet de l’année dernière, le fabricant de puces taïwanais MediaTek a présenté ses premiers chipsets axés sur les jeux dans les Helio G90 et G90T. La société étend maintenant sa gamme de puces Helio G axées sur les jeux avec l’introduction des chipsets Helio G80 et G70 pour les téléphones abordables axés sur les jeux.

MediaTek affirme que ses derniers chipsets Helio de la série G sont destinés aux amateurs de jeux à la recherche de fonctionnalités haut de gamme à des prix moyens. Les deux nouvelles puces sont livrées avec les améliorations de jeu mobile HyperEngine de la société, la prise en charge de plusieurs caméras et la voix intégrée au réveil (VoW).

L’Helio G80 utilise deux cœurs ARM Cortex-A75 cadencés à 2,0 GHz, associés à six cœurs ARM Cortex-A55 fonctionnant à 1,8 GHz. Il est livré avec un GPU ARM G52 MC2, fonctionnant à 950 MHz. La puce prend en charge les affichages jusqu’à une résolution Full HD +, une seule caméra 48MP et jusqu’à deux caméras 16MP. En ce qui concerne la connectivité, le chipset utilise un modem Cat-7 LTE avec prise en charge 2xCA. Il est également livré avec 1×1 Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, BeiDou et Galileo.

L’Helio G70 de MediaTek, qui repose sur un processus de fabrication de 12 nm identique à l’Helio G80, est une légère dégradation dans certains domaines. Les principales différences incluent une vitesse d’horloge inférieure de 1,7 GHz pour les six cœurs axés sur l’efficacité et le GPU ARM Mali-C52 MC2 fonctionnant à 820 MHz.

Le premier smartphone équipé de MediaTek Helio G70 devrait être le Realme C3, qui devrait être lancé en Inde le 6 février. Le Helio G80 de MediaTek devrait également apparaître dans de nouveaux téléphones de jeu économiques en Inde avant la fin de ce trimestre. .

