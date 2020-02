MediaTek dévoile deux nouveaux chipsets de jeu pour smartphones de milieu de gamme

Après l’Helio G90 de l’année dernière, MediaTek vient de dévoiler deux nouveaux chipsets pour smartphones pour les jeux mobiles: l’Helio G70 et le G80. Ces puces sont destinées à frapper l’Inde dès ce mois-ci, avec de nombreuses spécifications optimisées pour les jeux pour des téléphones de jeu à un prix plus abordable.

MediaTek appelle ces puces “premium” mais de niveau intermédiaire, donc elles sont probablement destinées aux téléphones de jeu de milieu de gamme – une niche dans une niche. Les deux conceptions sportives à 8 nœuds de nœud 12 nm avec deux “grands” cœurs A75 cadencés jusqu’à 2 GHz, jumelées à six “petits” processeurs A55 jusqu’à 1,8 GHz, plus un GPU AMR “Mali-G52” cadencé jusqu’à 950 MHz . Les deux SoC peuvent être couplés avec jusqu’à 8 Go de RAM. Les différences entre les deux chipsets ne sont pas immédiatement claires.

En plus des spécifications matérielles de base, MediaTek défend sa sauce secrète de jeu “HyperEngine”, qui promet quelques fonctionnalités supplémentaires, comme une commutation dynamique plus intelligente entre le Wi-Fi et le LTE en tant que sources de données dans le jeu lorsque votre connexion devient faible, et améliorée la gestion des ressources. Les autres avantages incluent VoW (voix au réveil), prise en charge de plusieurs caméras, EIS au niveau matériel et compensation de l’obturateur roulant – rien de nouveau, mais bon à voir dans une puce de milieu de gamme.

Le marché indien du jeu sur smartphone explose, et les téléphones de jeu à un prix plus abordable seront sûrement populaires auprès des consommateurs. Jusqu’à présent, MediaTek n’a mentionné que la disponibilité du marché pour l’Inde, mais j’espère que tout succès là-bas se traduira finalement par une pénétration accrue du marché dans d’autres endroits, comme ici aux États-Unis.