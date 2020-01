MediaTek lance l’Helio G70 pour alimenter des téléphones de jeu plus abordables

Le jeu mobile gagne de plus en plus en popularité. Ce qui a commencé comme un petit créneau s’est développé, avec plus de marques commercialisant des téléphones spécialement conçus pour les jeux. Malheureusement, plusieurs fois, ces téléphones ont un prix élevé pour toutes les performances qu’ils offrent.

Découvrez MediaTek et sa nouvelle gamme de processeurs d’entrée de gamme axés sur les jeux, les Helio G70 et G70T. Au cas où vous ne le sauriez pas, MediaTek fabrique des chipsets qui alimentent les smartphones un peu comme les puces Snapdragon que l’on trouve dans de nombreux téléphones populaires – il manque juste la part de marché et la reconnaissance de la marque pour Qualcomm.

L’année dernière, MediaTek a lancé les séries de processeurs Helio G90 et G90T pour téléphones de jeu haut de gamme. Le G90 comportait deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,05 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2,05 GHz. Bien que l’Helio G70 ne soit pas tout à fait à la hauteur du G90 plus puissant, il offre tout de même un coup de poing avec deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,0 GHz et six cœurs Cortex-A55 plus petits à 1,7 GHz, ainsi que le Mali-G52 2EEMC2. Processeur graphique GPU.

Tout cela devrait s’ajouter à un téléphone de jeu économique assez décent qui ne cassera pas la banque. Le G70 diffère du G90 plus puissant, notamment par la prise en charge uniquement des écrans jusqu’à 1080p, le manque de prise en charge pour un stockage UFS plus rapide et la limitation de la caméra arrière à une configuration de caméra de 48MP ou de double 16MP. Il va également de soi que la série G70 étant destinée aux téléphones économiques, elle ne prendra pas en charge les réseaux 5G.

Espérons que, avec des processeurs de jeu plus abordables comme ceux de MediaTek, cela signifie que nous verrons des téléphones de jeu plus performants dans le segment du budget cette année. De cette façon, vous pouvez jouer en déplacement sans vider vos économies.

