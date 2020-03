Meghan Trainor accueille mars aujourd’hui lors d’une session Apple en Californie

Meghan Trainor organisera une session Aujourd’hui chez Apple à la Third Street Promenade d’Apple le lundi 9 mars.

Repéré par Michael Steeber, l’événement aura lieu au Third Street Promenade Store d’Apple de 19h00 à 20h30 heure locale.

Meghan Trainor à Apple Third Street Promenade le 9 mars. Ce sera certainement une salle pleine https://t.co/SnqY0fT1XN

– Michael Steeber (@MichaelSteeber) 29 février 2020

La session est intitulée «Exclusif: créez une liste de lecture Apple Music avec Meghan Trainor» et la description se lit comme suit:

Rejoignez la chanteuse et auteure-compositrice primée aux Grammy Awards Meghan Trainor pour créer une liste de lecture de succès stimulants dans le cadre de notre série She Creates. Elle parlera de sa passion pour l’élévation des femmes dans la musique avec Brooke Reese, animatrice de Beats 1. Vous découvrirez le dernier iPhone pour créer une liste de lecture personnalisée à l’aide de vos morceaux préférés d’Apple Music. Arrivée anticipée encouragée, place assise non garantie.

Pour les sessions avec un son amplifié, la technologie de boucle auditive est disponible sur demande.

1415, promenade Third Street

Santa Monica, CA 90401

Comme le note Steeber, vous pouvez parier que ce sera un billet chaud, donc si vous voulez vous inscrire, vous devriez le faire maintenant!

Trainor animera la session aux côtés d’Apple Music Beats 1 Host Brooke Reese, qui travaille avec la station depuis 2015. La session fait partie du programme Apple Creations des événements Today At Apple, célébrant la Journée internationale de la femme tout au long du mois de mars. Leur site Web déclare:

Rejoignez-nous pour célébrer la Journée internationale de la femme du 1er au 31 mars. Apprenez des créatrices inspirantes, partagez des idées avec d’autres et explorez de nouvelles perspectives lors de séances pratiques sur iPad, iPhone et Mac.

