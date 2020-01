Meilleur Amazon Price Tracker en 2020

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Meilleure réponse: Il existe un certain nombre de services de suivi des prix que vous pouvez utiliser pour surveiller les produits sur Amazon. Notre préféré en ce moment est Honey, car il est gratuit, est proposé sur plusieurs plates-formes et est super facile à utiliser. Ce n’est pas le seul excellent suivi des prix, nous avons donc décidé de mettre en évidence d’autres bonnes options.

Le miel est un doux économiseur

Source: Miel

Nous aimons Honey pour diverses raisons, en particulier sa facilité d’utilisation, son ubiquité et ses nombreuses fonctionnalités. Voici un bref aperçu des fonctionnalités du service.

D’abord et avant tout, pour que ces services gagnent vraiment du terrain, il est important qu’ils offrent de la valeur au client (des économies) et qu’ils soient à faible coût ou gratuits. Honey est un service gratuit qui prétend économiser à ses clients en moyenne 126 $ par an, avec une remise moyenne de 17,9%. La société affirme également avoir plus de 30 000 commerçants participants offrant des données sur leurs prix. Dans l’ensemble, il s’agit d’une excellente proposition de valeur pour les clients.

La plupart des outils de suivi des prix peuvent évidemment suivre le prix d’un article historiquement et vous faire savoir comment le prix actuel se compare, mais Honey a construit une série d’outils qui peuvent vous aider à creuser un peu plus. Ses Recherche d’épargne est une extension qui permet de trouver instantanément les meilleurs codes de réduction pour tout ce que vous magasinez. Honey Gold est un moyen pour les clients de gagner des cartes-cadeaux lorsqu’ils font leurs achats. Honey’s Liste déroulante tient les clients informés en leur envoyant un e-mail dès qu’un meilleur prix est disponible, afin qu’ils n’aient pas à surveiller constamment le prix eux-mêmes. Finalement, le Badge Amazon l’extension de navigateur vous montrera le meilleur prix sur la page Amazon que vous consultez. Des trucs assez utiles!

Source: Miel

Honey a également la couverture la plus large sur toutes les plates-formes, au moins en fonction des trackers que nous avons examinés, y compris des applications mobiles autonomes sur Android et iOS, ainsi que des extensions de navigateur disponibles sur Chrome, Firefox, Opera, Edge et Safari. Fondamentalement, partout où vous souhaitez utiliser Honey, il est disponible.

Ce n’est pas que de la douceur

Fin 2019, PayPal a récupéré Honey pour 4 milliards de dollars dans une acquisition majeure qui a montré à quel point un service de ces trackers de prix est vraiment précieux. Selon Wired, pendant la saison de magasinage des Fêtes 2019, un grand nombre de clients d’Amazon qui utilisaient Honey ont signalé qu’ils obtenaient des fenêtres contextuelles dans leur navigateur d’Amazon qui indiquaient que Honey était un logiciel malveillant et un risque pour la sécurité et conseillant aux utilisateurs de désinstaller l’extension du navigateur . Certaines des capacités de l’extension Honey semblaient également être désactivées pendant une brève période.

Honey et PayPal ont rejeté ces réclamations d’Amazon et ont travaillé pour restaurer rapidement toutes les fonctionnalités du service. Depuis ce temps, de nombreux acheteurs d’Amazon ont signalé avoir vu des publicités sur Amazon les encourageant à utiliser le propre outil de prix d’Amazon, Amazon Assistant.

Après avoir dit à certains de ses clients d’arrêter d’utiliser Honey, une startup Paypal vient d’acheter pour 4 milliards de dollars et qui suit les changements de prix, Amazon annonce son propre service de suivi des prix pic.twitter.com/SSHJpzNUwF

– Jason Del Rey (@DelRey) 22 janvier 2020

Bien que le nom ressemble à Google Assistant, ce n’est pas une version reconditionnée d’Alexa; c’est plutôt un outil de comparaison de prix similaire aux autres sur cette liste. Est-ce une coïncidence si ces observations publicitaires ont augmenté depuis la rupture entre Amazon et PayPal / Honey? Cela ne semble pas probable.

Vous voulez des options? Vous avez des options

Il y a tellement de bonnes options pour garder une trace des meilleurs prix disponibles sur Amazon qu’il y en a trop pour les énumérer en un seul endroit. Nous avons donc fait la meilleure chose suivante; nous avons répertorié quelques-uns des meilleurs services que vous pourriez également vouloir consulter.

Source: Amazon

Amazon Assistant est le propre outil de suivi des prix d’Amazon, et oui, c’est gratuit. Il promet d’aider les acheteurs à suivre les prix sur le Web, vous permet de voir les prix sur une période de 30 jours, de comparer les produits dans l’extension et d’obtenir des mises à jour sur vos commandes et expéditions Amazon. Il est disponible pour les navigateurs Chrome, Firefox, Edge et Opera (mais pas Safari).

Source: CamelCamelCamel

CamelCamelCamel est un autre service gratuit qui surveille les prix sur Amazon. Il peut vous envoyer des alertes lorsque le prix d’un produit que vous surveillez baisse et vous pouvez voir les tendances de prix historiques pour ces produits. Il fonctionne dans 10 pays, dont l’Australie, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.Une fonctionnalité intéressante que j’aime vraiment, c’est que vous pouvez importer votre liste de souhaits Amazon et suivre ces éléments spécifiques. Oh, et CamelCamelCamel a également des extensions de navigateur pour les navigateurs Chrome, Firefox et Safari.

Source: Google Chrome Store

Keepa est une entreprise européenne qui travaille dans 12 pays: Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Inde, Japon, Mexique, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. Keepa prétend offrir un plus expérience de suivi des prix premium, et à ce titre, les frais pour ce service (jusqu’à 15 euros par mois). Mais qu’obtenez-vous pour ces frais? Des données encore plus riches et plus approfondies sur l’historique des prix, les listes des meilleures ventes et des meilleures ventes, et plus encore. Il existe également une option gratuite si vous souhaitez essayer le service avant de vous abonner. Nos collègues de Windows Central ont examiné Keepa lors de Prime Day 2019, alors assurez-vous de savoir ce qu’ils ont pensé du service.

Source: Wikibuy

Wikibuy est un acteur intéressant dans cet espace de suivi des prix. C’est une division de Capital One (encore une fois, nous voyons un autre acteur financier majeur entrer sur ce marché) basée à Austin, Texas (yeehaw!). Wikibuy utilise son extension Chrome gratuite pour présenter crowdsourcing offres et mises à jour. Il recherche des milliers de marchands pour s’assurer que vous obtenez la meilleure offre et vous permet de savoir instantanément quand il en trouve une meilleure. La société propose également des applications mobiles Android et iOS.

Source: Shopbrain

Shopbrain possède des bureaux en Amérique du Nord et en Europe et propose comparaisons de prix instantanées sur plus d’un milliard de produits sur des sites comme Amazon, Best Buy, Wallmart et bien d’autres. Il est gratuit et comprend des extensions pour Chrome et Safari, ainsi que des applications mobiles pour Android et iOS.

Enregistrez ces sites!

Il existe une tonne de sites de coupons et de plates-formes de suivi des prix parmi lesquels vous pouvez choisir, et en fait, il semble que nous venons de supprimer la pointe de l’iceberg. Notre plus gros plat à emporter? Faites des recherches, essayez ces services et trouvez un service qui a du sens pour vous et comment vous magasinez. Oh, et assurez-vous que vous vous êtes inscrit à Amazon Prime.

