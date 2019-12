Meilleur cas pour stocker la quête Oculus en 2019

Meilleur

Cas pour stocker la quête Oculus

L'Oculus Quest est rapidement devenu la norme pour les casques VR. Non seulement il s'agit d'un casque VR 6DOF tout-en-un qui ne nécessite pas de PC puissant, mais le Quest propose désormais un suivi manuel, et vous pouvez même attacher votre quête à un PC et jouer à des jeux Rift S. Si vous possédez une quête, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure façon de transporter votre casque lorsque vous ne l'utilisez pas? Voici quelques excellentes sélections de cas qui s'adapteront à tous les budgets.

Choix du personnel

L'étui de voyage officiel Oculus Quest est la solution idéale pour transporter et ranger votre Oculus Quest et ses accessoires. Conçu spécialement pour la quête, cet étui le maintient parfaitement en place, tout en restant bien ajusté. Les contrôleurs ont un support en mousse dédié qui garantit qu'ils ne bougent pas ou ne rayent pas vos lentilles.

40 $ d'Amazon

Cette mallette de voyage en EVA rigide d'Hermitshell est modulaire et bien construite. Même s'il est spécialement conçu pour l'Oculus Rift, le Quest et ses contrôleurs s'intègrent très bien dans ce boîtier. Il a des inserts réglables afin que vous puissiez séparer votre casque des accessoires qui pourraient rayer les lentilles.

35 $ ​​d'Amazon

Peut-être pas le meilleur étui, le sac de rangement de voyage Fosmon a été conçu pour les amateurs de VR. Il peut contenir une variété de types de casques et a beaucoup d'espace à l'intérieur. Il a des inserts modulaires, vous pouvez donc facilement modifier le sac pour l'adapter à vos besoins.

26 $ d'Amazon

L'étui de transport CASEMATIX est de loin l'étui le plus robuste pour l'Oculus Quest. C'est un peu cher mais vaut chaque centime si vous voulez garder votre quête absolument sûre. L'intérieur en mousse est entièrement personnalisable, vous pouvez donc créer un espace pour les nettoyants pour lentilles, les piles supplémentaires ou tout ce dont vous pourriez avoir besoin. L'étui a une poignée ferme, donc le transporter est un jeu d'enfant.

50 $ d'Amazon

L'étui rigide Aenllosi pour Oculus Quest est compact et durable, ce qui le rend idéal pour un rangement facile en voyage. Cet étui anti-écrasement est parfait pour ranger dans vos bagages lors d'un vol ou d'un road trip. L'étui est également résistant aux chocs et à l'eau, vous pouvez donc être assuré que votre étui sera en sécurité.

41 $ d'Amazon

Meilleur étui de transport

Choisir un bon étui est essentiel si vous prévoyez de garder votre quête en sécurité pendant le stockage ou le voyage. Notre choix préféré pour ranger l'Oculus Quest est l'étui de voyage officiel Oculus Quest. Bien que nos autres choix soient de bonnes options en fonction de vos besoins et de votre budget, l'étui de voyage Quest est le meilleur, et actuellement seul étui conçu explicitement en pensant à la quête. Il est compact, de sorte que votre casque et vos accessoires ne se déplaceront pas à l'intérieur, et vous pourrez facilement le transporter avec vous ou le ranger.

Si vous recherchez une option économique, nous vous recommandons le sac de rangement de voyage Fosmon. C'est un étui bien fait mais abordable qui peut stocker toutes sortes d'accessoires. Contrairement à l'étui de voyage Oculus Quest, il peut stocker d'autres choses telles que d'autres appareils électroniques ou d'autres casques.

