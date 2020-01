Meilleur casque antibruit en 2020

Source: Daniel Bader / Android Central

Meilleur

Casque antibruit

Android Central

2020

Avec l’élimination de la prise casque de nombreux téléphones récents, les écouteurs sans fil gagnent en popularité et la suppression du bruit est l’une des fonctionnalités les plus demandées. Bien qu’autrefois une fonctionnalité haut de gamme que l’on ne trouve que dans les écouteurs extrêmement chers, la réduction du bruit est de nos jours disponible dans les écouteurs Bluetooth de toutes les gammes de prix et de tous les facteurs de forme. Les écouteurs Sony WH-1000XM3 ANC ont des propriétés de suppression du bruit de premier ordre et une autonomie de batterie super longue.

Meilleur dans l’ensemble: Sony WH-1000XM3

Sans aucun doute, le WH-1000XM3 est le meilleur casque à réduction de bruit active (ANC) sur le marché, point final. Si vous avez besoin d’ANC, le WH-1000XM3 apparaîtra sans aucun doute dans votre conversation ou votre recherche Google. En fait, l’ANC est si bon que le deuxième meilleur casque ANC du marché est loin derrière. En vol? Vous voyagez en bus ou en train? En descendant le bloc? Le WH-10000XM3 a le dos.

En plus de l’ANC stellaire, le WH-1000XM3 n’est vraiment qu’un excellent casque. La batterie dure jusqu’à 30 heures sur une seule charge avec des capacités de charge rapide lorsque votre casque est mort. Malheureusement, lors du chargement, vous ne pourrez pas écouter le WH-1000XM3, avec ou sans fil. Lors de l’écoute via Bluetooth, vous obtiendrez également une expérience sonore inégalée avec la prise en charge de la plupart des principaux codecs Bluetooth. Le WH-1000XM3 comprend SBC, AAC, aptX, aptX-HD et le propre LDAC de Sony. Le seul codec majeur manquant est aptX-LL, mais la plupart des écouteurs ANC n’incluent pas aptX-LL.

La signature sonore de la boîte est chaude et sombre. La basse, bien que lisse et uniforme, est un peu boostée, ce qui lui donne sa signature sonore chaleureuse. Les médiums inférieurs sont neutres et plats tandis que les médiums, les médiums supérieurs et toute la région des aigus sont encastrés, donnant au WH-1000XM3 sa signature sonore sombre. Heureusement, vous pouvez personnaliser le son avec l’application compagnon pour smartphone de Sony. Malheureusement, vous devrez entrer en mode SBC afin d’utiliser correctement l’égaliseur car il est désactivé avec des codecs Bluetooth de meilleure qualité. SBC en termes de qualité sonore est bien, mais la latence peut être assez mauvaise, surtout lorsque vous regardez une vidéo ou jouez à des jeux.

Côté confort, le WH-1000XM3 est supérieur à la moyenne. Pour la plupart des gens, ils seront excellents. Mais, si vous avez une grosse tête, méfiez-vous qu’ils peuvent devenir inconfortables après quelques heures d’utilisation.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie

Son personnalisable

Charge rapide

ANC de pointe

Les inconvénients:

Pas de charge et d’écoute simultanées

Des codecs Bluetooth de meilleure qualité désactivent l’égalisation

Meilleur dans l’ensemble

Sony WH-1000XM3

Le meilleur de sa catégorie

Le WH-1000XM3 est un excellent casque global avec un son, une autonomie de batterie et un confort exceptionnels.

Meilleur finaliste: Casque antibruit Bose 700

Source: Bose

Cela leur a pris quelques années mais Bose a enfin mis à jour sa gamme phare de casques ANC. Étant le successeur de ses QC35 II super populaires, les Bose NCH 700 sont égaux ou supérieurs à presque tous les niveaux. Parlons d’abord de la qualité du son. Le NCH 700 fait un petit bond à cet égard. Les NCH 700 réduisent très légèrement les aigus afin qu’ils ne soient plus perçants et tranchants tout en conservant une signature sonore relativement plate et neutre.

La durée de vie de la batterie est supérieure à la moyenne avec jusqu’à 20 heures d’utilisation sur une seule charge. Heureusement, lorsque votre batterie est morte, vous pouvez simplement brancher le câble de charge USB-C et continuer à écouter vos NCH 700, que ce soit via Bluetooth ou filaire.

En termes de confort, les NCH 700 sont vraiment bons. Certains diront que les NCH 700 ont le meilleur confort en ce qui concerne un casque ANC et je serais d’accord. La force de serrage n’est pas trop forte et les oreillettes et le bandeau sont super doux. Bien que le confort soit excellent, la portabilité s’est considérablement dégradée avec les NCH 700 par rapport aux QC35 II. Les NCH 700 ne se plient plus, ce qui est un gros problème pour un casque de voyage. Cela signifie que lorsqu’il n’est pas utilisé et rangé, le casque et l’étui de chargement inclus prendront plus de place dans votre bagage à main.

Mais lorsque vous les retirez et les utilisez réellement, les ANC des NCH 700 sont fantastiques. Ils ne sont pas aussi bons que le Sony WH-1000XM3, mais ils sont facilement le deuxième meilleur casque ANC du marché. Ils bloquent la plupart des bruits de moteur lourds en graves et certains sons de milieu de gamme tels que les gens qui parlent. Il lutte très légèrement sur les vins plus aigus provenant de moteurs d’avion plus petits ou de voitures électriques. Cependant, vous obtenez jusqu’à 11 étapes d’ANC, ce qui vous donne l’un des écouteurs ANC les plus polyvalents du marché.

Avantages:

Grande autonomie de la batterie

Superbe qualité sonore

Excellent confort

Superbe performance ANC

Meilleur finaliste

Casque antibruit Bose 700

Confortable comme diable

Si vous recherchez un confort et un son incroyables, et une bonne autonomie de batterie, les Bose NCH 700 sont à votre portée.

Meilleure qualité sonore: Bowers & Wilkins PX

Source: Android Central

Si vous voulez un confort et un ANC légèrement pires, mais une des meilleures qualités sonores de tout casque ANC, ne cherchez pas plus loin que le Bowers & Wilkins PX. La scène sonore du PX est l’une des meilleures que nous ayons jamais entendues sur un casque fermé, sans parler d’un ensemble ANC. La qualité sonore est décente avec une signature sonore globale en forme de V que beaucoup apprécieront. Les basses sont amplifiées, ce qui vous donnera du bruit et des grondements, tandis que les aigus sont également amplifiés mais pas assez pour les rendre perçants ou nets.

Mais toute cette grande qualité sonore vient à un sacrifice. L’ANC est au mieux médiocre sur le PX et vous devriez essentiellement éviter de l’activer à tout prix car l’activer a un effet négatif sur la qualité du son. Cependant, l’isolement passif fonctionne plutôt bien. Le confort n’est que décent ici aussi: la force de serrage est super forte, vous aurez donc parfois l’impression de vous serrer la tête. Heureusement, le PX est super élégant et si vous recherchez des points de style, le PX est certainement l’un des écouteurs les plus beaux du marché.

La durée de vie de la batterie est excellente ici avec jusqu’à 20 heures d’utilisation. Le casque prend en charge USB-C pour charger, charger et écouter en même temps, et même pouvoir utiliser le port USB-C pour l’audio USB.

Avantages:

Superbe qualité sonore

USB-C pour charger et écouter

Grande autonomie de la batterie

Construction premium / design élégant

Les inconvénients:

Peut devenir inconfortable après un peu d’utilisation

Les performances de l’ANC pourraient être meilleures

Meilleure qualité sonore

Bowers & Wilkins PX

Son stellaire

Excellente qualité sonore avec une scène sonore exceptionnelle, mais sacrifie le confort et l’ANC.

Meilleure autonomie de la batterie: Jabra Elite 85h

Source: Daniel Bader / Android Central

Les écouteurs sans fil peuvent être gênants, surtout quand il s’agit de charger. C’est encore un autre appareil dans votre vie qui doit être rechargé. Cependant, l’Elite 85h essaie de briser cette barrière en ayant une autonomie ridiculement longue. L’Elite 85h vous offre jusqu’à 35 heures d’autonomie sur une seule charge. Oui, vous avez bien lu, 35 heures. En plus de cela, les Elite 85h sont très confortables. Ce qui est une combinaison parfaite avec la durée de vie de la batterie ridiculement longue. Et oui, vous pouvez les charger et les écouter en même temps.

La qualité sonore est bonne. La signature sonore par défaut est un peu terne et ennuyeuse mais heureusement, vous pourrez personnaliser cela via l’application pour smartphone compagnon de Jabra. Vous y trouverez également des options pour personnaliser la quantité d’ANC que vous souhaitez également. L’ANC est plutôt bon. Pas mal, mais pas terrible non plus. Juste bien. Vous entendrez un bourdonnement important pendant les vols et un peu de bruit de moteur en prenant le bus ou le train.

L’Elite 85h est livré avec quelques astuces astucieuses dans sa manche. Pour allumer / éteindre le casque, faites simplement pivoter l’oreillette droite. Votre audio est automatiquement lu et mis en pause lorsque vous retirez ou placez l’Elite 85h sur votre tête.

Avantages:

Durée de vie de la batterie ridiculement longue

Son personnalisable

Excellent confort

Fonctionnalités intelligentes

Meilleure autonomie de la batterie

Jabra Elite 85h

Grande autonomie de la batterie

Avec le Jabra Elite 85h, vous obtenez une autonomie et un confort incroyables avec un son personnalisable.

Meilleur casque supra-auriculaire économique: COWIN E7

Source: COWIN

La plupart diront qu’un bon ANC sur les écouteurs coûte cher, cependant, le COWN E7 prouve le contraire. En commençant par la durée de vie de la batterie, le E7 obtient 30 heures de vie de la batterie sur une seule charge, ce qui est meilleur que certains des écouteurs ANC les plus chers. Cela vous durera facilement au moins une semaine avec une utilisation standard et sera facilement suffisant pour tous les vols que vous prenez.

L’ANC sur l’E7 n’est pas trop mal non plus. Étonnamment, il est vraiment bon et se compare favorablement aux Bose NCH 700. Il obtient les bruits les plus cohérents comme le bruit du moteur bloqués tout en luttant avec des sons plus incohérents comme les conversations.

La qualité sonore est moyenne. Il a une basse boostée qui est souvent accablante et donne un peu trop de bruit et de grondement. On peut en dire autant du milieu de gamme où la présence globale est un peu boostée. Les aigus sont super encastrés et la plupart du temps absents, donnant à l’E7 une signature sonore globale super sombre. Heureusement, vous n’aurez aucune fatigue des aigus.

Le confort est relativement bon, bien que le casque soit globalement plus lourd. Mis à part le poids, l’E7 sera confortablement assis sur votre tête et nous n’avons pas remarqué de problèmes de fatigue ou de confort lors de l’utilisation de l’E7 pendant plusieurs heures à la fois.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie

Bonne performance ANC

Grand confort

Les inconvénients:

La qualité sonore pourrait être meilleure

Plus lourd que la plupart des écouteurs

Écouteurs supra-auriculaires économiques

COWIN E7

Excellente autonomie à bas prix

Si la durée de vie de la batterie et les économies de coûts sont votre préoccupation, l’E7 de COWIN est votre meilleur choix.

Meilleurs écouteurs: Sony WF-1000XM3

Source: Daniel Bader / Android Central

En ce qui concerne les écouteurs, il n’y en a pas beaucoup qui suppriment le bruit, et encore moins ceux qui incluent ANC et sont vraiment sans fil. Pourtant, nous voici avec le Sony WF-1000XM3. Si vous recherchez une excellente ANC et une ultra-portabilité, ne cherchez pas plus loin.

Le WF-1000XM3 apporte la même grande technologie ANC qu’il utilise dans son équivalent over-ear, le WH-1000XM3. Le WF-1000XM3 est facilement le meilleur écouteur ANC sans fil (et véritablement sans fil) du marché. L’ANC vous surprendra, étant capable de bloquer une tonne de bruit, y compris le bruit du moteur et certains sons plus incohérents comme la marche.

La qualité sonore s’écarte du son classique de Sony. C’est plat et neutre pour la plupart avec seulement des bosses mineures que la plupart des gens ne pourront pas entendre. La plage dynamique est excellente et, de toute évidence, la scène sonore est presque inexistante en raison de la conception de ses écouteurs.

Côté confort, les WF-1000XM3 sont bons. Ils sont confortables et n’auront aucun problème à rester dans votre oreille, mais le design lui-même est plutôt grand et volumineux. D’autres écouteurs vraiment sans fil peuvent s’intégrer, mais les gens sauront que vous portez des écouteurs avec le WF-1000XM3.

La durée de vie de la batterie est excellente avec jusqu’à 26 heures avec l’étui de chargement inclus et jusqu’à six heures avec les écouteurs seuls. Le boîtier de charge se charge via USB-C et, comme le font la plupart des écouteurs sans fil, le WF-1000XM3 dispose d’un mécanisme de charge rapide qui vous offre plusieurs heures d’écoute en 15 minutes de charge. Malheureusement, le boîtier ne prend pas en charge la charge sans fil.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie

USB-C pour le chargement

ANC de pointe

Reproduction solide du son

Les inconvénients:

Les bourgeons sont un peu gros

Manque d’étui de chargement sans fil

Les meilleurs écouteurs

Sony WF-1000XM3

Véritable ANC sans fil

ANC que vous pouvez emporter dans votre poche. Les WF-1000XM3 sont les meilleurs écouteurs ANC du marché, point final.

Meilleurs écouteurs alternatifs: AirPods Pro

Source: Daniel Bader / Android Central

Tout d’abord, parlons des performances de l’ANC. Le Sony WF-1000XM3 et les AirPods Pro offrent de très bonnes performances ANC, en particulier compte tenu du facteur de forme. Le Sony WF-1000XM3 a des performances ANC légèrement meilleures, bien que l’ANC de l’AirPods Pro soit plus cohérent. Les AirPods Pro sont capables de bloquer la plupart des bruits bas et moyens et de lutter contre les tonalités plus aiguës, mais c’est typique des écouteurs et écouteurs ANC.

En termes de qualité sonore, les AirPods Pro sont plutôt bons. Le son est une amélioration considérable par rapport aux anciennes générations d’AirPods avec une signature sonore plus équilibrée. La plage dynamique est excellente, mais la scène sonore est plutôt étroite mais suffisamment spacieuse pour différencier facilement les instruments et les voix.

Côté confort, les AirPods Pro sont parmi les meilleurs en matière d’écouteurs intra-auriculaires. C’est principalement grâce aux embouts exclusifs trouvés sur les écouteurs. Plutôt que d’utiliser des embouts d’oreille standard, qui nécessitent que les embouts se fixent sur un embout en plastique qui s’enfonce ensuite dans votre oreille, les AirPods Pro utilisent un mécanisme de verrouillage propriétaire pour se fixer directement au pilote des écouteurs. Cela permet aux embouts de se mouler complètement à votre oreille. Les écouteurs sont livrés avec trois tailles d’embouts dans la boîte, ce qui devrait aider à obtenir le bon ajustement.

La durée de vie de la batterie est l’endroit où les AirPods Pro pourraient voir une amélioration. Ils offrent actuellement 4,5 heures d’autonomie de la batterie du côté des bourgeons (avec ANC activé). L’étui de recharge inclus vous offre 19,5 heures supplémentaires, totalisant jusqu’à 24 heures. Le boîtier prend en charge la charge sans fil Qi pour un ensemble vraiment pratique mais, malheureusement, utilise Lightning pour la charge filaire.

Le plus gros inconvénient des AirPods Pro est quand il s’agit de les coupler à des appareils non Apple. Vous perdez la lecture et la pause automatiques, la possibilité d’utiliser un seul écouteur à la fois et toute sorte de personnalisation, ce qui est une déception. Cependant, vous pouvez toujours utiliser le capteur de force pour lire, mettre en pause, sauter des pistes et basculer entre le mode ANC et le mode transparence.

Avantages:

Un confort exceptionnel

Super son

Excellentes performances ANC

Étui de chargement sans fil

Les inconvénients:

La foudre pour charger

Manque de fonctionnalités de convenance sur les appareils non Apple

La durée de vie de la batterie Bud pourrait être meilleure

Embouts auriculaires exclusifs

Les meilleurs écouteurs alternatifs

AirPods Pro

ANC pratique

Les AirPods Pro offrent une superbe ANC, une qualité sonore et un confort. Cependant, la durée de vie de la batterie pourrait être meilleure.

Meilleures oreillettes: Bose QC30

Source: Bose

Sans surprise, les meilleurs écouteurs autour de chez nous viennent de Bose. Les capacités de suppression du bruit imitent celles des QC35 II de l’ancienne génération. Cela signifie que le QC30 fonctionne très bien, ne se faisant battre que par les écouteurs haut de gamme plus récents tels que le Sony WH-1000XM3 et le propre NCH 700 de Bose. Cela signifie que l’ANC est assez bon, mais les écouteurs plus récents le surclasseront facilement .

Semblable au WF-1000XM3, il n’y a pas beaucoup d’écouteurs qui prennent également en charge l’ANC, le QC30 était donc un choix facile. De toute évidence, étant un écouteur, le casque s’enroulera autour de votre cou avec un câble connecté à chaque écouteur. Le QC30 est livré avec plusieurs embouts dans la boîte, vous devriez donc être en mesure de trouver un embout qui vous convient. Quand ils sont dans votre oreille, ils fonctionnent comme un charme. Aucun problème de confort ou de fatigue auditive, même sur de longues périodes. Et évidemment, lorsque vous n’utilisez pas le QC30, vous pouvez simplement les laisser pendre autour de votre cou.

La qualité sonore est assez bonne comme prévu avec la plupart des écouteurs Bose. Il y a un petit coup de pouce dans les basses pour lui donner une signature sonore légèrement plus chaude mais sinon c’est plutôt neutre et plat. Heureusement, vous n’entendrez aucune réduction de la qualité du son quand il s’agit d’activer l’ANC.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le QC30 fonctionne bien pour sa catégorie. Ils durent jusqu’à 10 heures sur une seule charge, ce qui signifie que vous pourrez passer une journée de travail complète, puis certaines sans vous soucier de devoir recharger l’œuf.

Notre plus gros reproche avec le QC30 est fourni avec l’application compagnon Bose. Ce n’est pas le meilleur. Vous pouvez contrôler la quantité d’ANC que vous souhaitez avec l’application, mais cela ne s’applique qu’à la quantité d’isolement que vous souhaitez lorsque le microphone intégré est actif. Et c’est à peu près tout ce que vous pouvez contrôler.

Avantages:

Grande autonomie de la batterie

Superbe qualité sonore

Excellentes performances ANC

Les inconvénients:

L’application pour smartphone pourrait être meilleure

Meilleures oreillettes

Bose QC30

Tour de cou avec ANC

Il n’y a vraiment pas beaucoup d’écouteurs avec ANC, donc le QC30 de Bose était un choix facile.

Meilleures écouteurs économiques: Phiaton BT 100 NC

Source: Phiaton

Bien que les QC30 soient l’un des rares écouteurs avec ANC, le BT 100 NC de Phiaton est un choix solide si vous avez un budget limité.

L’ANC est assez bon pour le prix. Ils ne vous épateront pas, mais ils sont parfaits si vous prévoyez de les utiliser lors de vos déplacements. Vous entendrez toujours des bruits environnementaux, mais la plupart seront bloqués. Avec l’ANC activé, vous devriez vous attendre à environ 7 à 7 heures et demie de lecture audio sur une seule charge. Lorsqu’il n’est pas utilisé, vous obtiendrez environ 15 heures de veille avec ANC activé. Pas le meilleur en termes d’autonomie, mais encore une fois génial pour le prix.

La qualité sonore est bonne. Il a une signature sonore en forme de V avec des graves et des aigus accentués, mais pas trop accentués là où les basses sont écrasantes et où les aigus sont juste incroyablement perçants ou nets. Le milieu de gamme souffre un peu car cela reste neutre et plat mais les sons sont en retrait. Heureusement, vous obtenez aptX (non HD ou LL) qui vous offre une qualité sonore légèrement meilleure et une latence plus faible.

Le BT 100 NC propose également des vibrations pour les notifications, ce qui est bien si vous ne possédez pas de montre intelligente ou si vous n’avez pas toujours votre téléphone sur vous. Il bourdonne légèrement pour vous avertir lorsqu’un appel téléphonique passe.

En termes de confort, ils sont à peu près comme prévu en matière de tour de cou. Cependant, ils deviennent inconfortables après plusieurs heures d’utilisation avec les embouts inclus. Heureusement, vous pouvez utiliser des embouts tiers car le BT 100 NC utilise des tailles d’embouts standard.

Avantages:

Signature sonore en forme de V

Bonne autonomie de la batterie

Excellentes performances ANC

Meilleur Budget Neckbud

Phiaton BT 100 NC

Airs de tour de cou budget

Pour le prix, vous ne pouvez pas vous plaindre. Le Phiaton BT 100 NC est performant ou meilleur dans toutes les catégories.

Conclusion

Si vous pouvez vous les offrir, les WH1000XM3 de Sony sont les meilleurs écouteurs antibruit sur le marché, avec des commandes gestuelles pratiques, un son exceptionnel, une suppression du bruit assourdissante et une longue durée de vie de la batterie. Vous adorerez également le casque Bose Noise Cancelling 700, un peu plus confortable, bien qu’il soit un peu plus cher.

S’ils sont trop riches pour votre sang, vous ne vous tromperez pas avec l’une des alternatives telles que les Phiaton BT 100 NC, qui sont ultra-portables et pratiques.

Vous n’avez peut-être pas besoin d’une annulation active du bruit dans vos écouteurs, mais si vous le faites, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un des choix ci-dessus.

Comment choisir le meilleur casque antibruit

Source: Daniel Bader / Android Central

Contrairement à la croyance populaire, la suppression active du bruit n’est pas uniquement destinée aux déplacements et aux vols. Ils sont également parfaits dans les environnements de bureau et même comme écouteurs à usage quotidien si vous avez simplement besoin d’ignorer tout le monde autour de vous.

Choisir le bon ensemble d’écouteurs antibruit peut être difficile car c’est plus que le simple ANC que vous regardez. Par exemple, le confort, que l’ANC affecte ou non la qualité du son, et la durée de vie de la batterie sont des facteurs importants lors du choix du bon casque antibruit.

Qualité sonore

En ce qui concerne l’équipement audio, la qualité du son devrait figurer dans votre liste des trois choses les plus importantes. Si vous n’aimez pas la façon dont cela sonne, peu importe si c’est super confortable ou si la batterie dure toujours.

En termes de qualité sonore, le Sony WF-1000XM3 prend le gâteau, facilement. Ils sont vraiment sans fil et les performances ANC sont exceptionnelles. Ils sont un peu gros, mais la qualité sonore détruit avec une signature sonore qui reste relativement neutre et plate. Non seulement cela, mais l’application compagnon pour smartphone vous permet de personnaliser encore plus le son si vous souhaitez plus de basses, de médiums ou d’aigus.

Le Bose NCH 700 est un finaliste mais c’est un casque supra-auriculaire. De façon similaire, ils offrent une signature sonore relativement plate et neutre. Cependant, les NCH 700 n’ont aucun moyen de personnaliser le son. Donc, si vous ne les aimez pas, vous n’avez pas de chance ici.

Le PX de Bowers & Wilkins fait la liste uniquement en raison de son incroyable scène sonore et de sa plage dynamique pour un casque fermé.

Meilleur casque antibruit actif, classé par qualité sonore

Sony WF-1000XM3

Casque antibruit Bose 700

Bowers & Wilkins PX

AirPods Pro

Sony WH-1000XM3

Confort

Source: Bose

Le confort est également tout aussi important car si vos écouteurs sonnent bien mais vous font mal aux oreilles ou à la tête après 20 minutes, quel est l’intérêt de les avoir?

Sans surprise, les Bose NCH 700 prennent la première place. Bose est connu pour avoir un très grand confort dans ses écouteurs antibruit et le dernier ajout ne fait pas exception. Avec le Bose NCH 700s, vous pouvez facilement les porter pendant 10 heures ou plus sans aucun inconfort.

En dépit d’être des écouteurs, le Sony WF-1000XM3 et les AirPods Pro sont tout aussi géniaux. Les deux écouteurs sont livrés avec plusieurs tailles d’embouts, ce qui vous aidera énormément à trouver un niveau de confort. Combinez cela avec la taille compacte d’un écouteur véritablement sans fil et Apple et Sony ont frappé un home run ici.

Sony avait beaucoup à faire lors de la fabrication du WH-1000XM3 et cela inclut le confort. Son précédent casque ANC, le WH-1000XM2, n’était pas si bon en termes de confort. Heureusement, Sony a mis la R&D et le WH-1000XM3 sont étonnamment confortables maintenant. Les oreillettes et le bandeau sont super doux et il n’y a pas beaucoup de plastique exposé qui touche votre tête. Ce sont d’autres écouteurs que vous pouvez facilement porter pendant 10 heures ou plus à tout moment.

Les meilleurs écouteurs antibruit, classés par confort

Casque antibruit Bose 700

AirPods Pro

Sony WF-1000XM3

Sony WH-1000XM3

COWIN E7

Isolation acoustique

Il semble assez idiot de classer l’isolation du bruit dans un article sur les écouteurs à isolation phonique, nous allons donc rester bref et doux.

Les trois premiers de cette liste sont tous très solides. Le WH-1000XM3 reste roi avec son ANC de premier ordre et si vous voulez le meilleur ANC, vous allez WH-1000XM3, point. Le finaliste est le Bose NCH 700. Bien qu’ils ne soient pas aussi bons que le WH-1000XM3, ils sont assez proches. Celui que vous décidez d’opter dépend entièrement de vous et dépend de la signature sonore que vous préférez.

Nos deux prochains choix sur notre liste sont le Sony WF-1000XM3 et les AirPods Pro. Les deux offrent des performances ANC fantastiques pour leur facteur de forme relativement petit et portable. Ni battre les écouteurs supra-auriculaires dans aucun effort d’imagination.

Meilleur casque antibruit, classé par isolation acoustique

Sony WH-1000XM3

Casque antibruit Bose 700

Sony WF-1000XM3

AirPods Pro

Bowers & Wilkins PX

Fonctions intelligentes

Source: Daniel Bader / Android Central

Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire en ce qui concerne les écouteurs supra-auriculaires et les fonctionnalités intelligentes. Le casque d’écoute le plus souvent utilisé est généralement intégré à un assistant numérique, que ce soit Google Assistant, Amazon Alexa ou les deux.

Cependant, les trois qui sortent sont le Bowers & Wilkins PX, le Jabra Elite 85h et le Sony WF-1000XM3. Ces écouteurs sont dotés d’une fonction de lecture / pause automatique, ce qui est rare parmi les écouteurs antibruit, sans parler des écouteurs supra-auriculaires. Les Sony WF-1000XM3 sont fondamentalement nécessaires pour avoir cette fonctionnalité car ils sont un ensemble d’écouteurs véritablement sans fil.

Les Bose QC30 sont également impressionnants. Ce sont des oreillettes, mais l’ANC s’adapte à l’environnement qui vous entoure. Combinez cela avec la polyvalence grâce au fait d’être un tour de cou et le QC30 devient en fait l’un des écouteurs ANC les plus portables du marché.

Enfin, si vous recherchez un casque ANC qui fait le strict minimum en matière de fonctionnalités intelligentes, le COWIN E7 l’est. Ils ne disposent pas de fonctionnalités de lecture / pause automatique, de prise en charge de l’assistant numérique ou d’ANC adaptatif, mais ils disposent d’un couplage NFC. Si vous avez un smartphone Android, cela rend le couplage du casque à votre smartphone super facile.

Meilleur casque antibruit, classé par fonctionnalités intelligentes

Bowers & Wilkins PX

Jabra Elite 85h

Sony WF-1000XM3

Bose QC30

COWIN E7

Vie de la batterie

L’autonomie de la batterie est quelque chose qui réchauffe les amateurs de casques filaires. En effet, avec un ensemble d’écouteurs filaires, vous n’avez pas à vous soucier de “autre chose à charger”. Cependant, si vous avez une longue durée de vie de la batterie, vous oubliez essentiellement que vous devez même charger la chose en premier lieu. sur une seule charge, le meilleur que nous ayons vu sur les écouteurs antibruit.

Les trois premiers de notre liste bénéficient tous de la même durée de vie d’environ 30 heures sur une seule charge. Si vous regardez spécifiquement la durée de vie de la batterie, le Jabra Elite 85h, le Sony WH-1000XM3 et le COWIN E7 fonctionnent tous très bien à cet égard. Vous voudrez probablement regarder d’autres fonctionnalités potentielles entre ces trois écouteurs.

Le Bowers & Wilkins PX prend à peine le numéro quatre avec jusqu’à 22 heures d’autonomie sur une seule charge tandis que le Bose NCH 700s est notre cinquième choix pour avoir 20 heures d’autonomie.

Meilleurs écouteurs antibruit, classés par durée de vie de la batterie

Jabra Elite 85h

Sony WH-1000XM3

COWIN E7

Bowers & Wilkins PX

Casque antibruit Bose 700

Qualité du microphone

Si nous sommes honnêtes ici, la qualité du microphone en ce qui concerne les écouteurs antibruit est un peu nul. La plupart des entreprises se concentrent sur une excellente qualité de microphone pour l’ANC lui-même ou un mode de son ambiant, mais en ce qui concerne le microphone que vous utilisez pour passer des appels, les écouteurs ANC sont au mieux décents.

Étonnamment, les AirPods Pro occupent notre première place pour la qualité du microphone. Le microphone sur les écouteurs bloque une superbe quantité de bruit ambiant et peut très bien isoler votre voix, même dans des environnements plus bruyants. Les AirPods Pro sont l’exception à la règle dans ce cas.

Cela étant dit, le Bose NCH 700s et le Bose QC30 sont nos deux prochains choix. Ils sont d’accord pour bloquer le bruit ambiant et isoler votre voix, mais la personne à l’autre bout peut avoir des problèmes pour vous entendre dans des environnements plus bruyants.

Le Jabra Elite 85h fait cette liste car ils ne sont pas à moitié mauvais quand il s’agit d’isoler votre voix et de réduire le bruit ambiant. Ils fonctionnent de la même manière que tous les écouteurs Bose, mais peut-être un cran de moins.

Malheureusement, tous les autres casques antibruit de cette liste ont un peu de mal en ce qui concerne la qualité du microphone. Vous feriez probablement mieux de retirer vos écouteurs et d’utiliser le microphone et les haut-parleurs intégrés de votre téléphone pour prendre des appels avec tout le reste de cette liste.

Meilleurs vrais écouteurs sans fil, classés par qualité de microphone

Source: Daniel Bader / Android Central

AirPods Pro

Casque antibruit Bose 700

Bose QC30

Jabra Elite 85h

Bowers & Wilkins PX

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Peter Cao aime passer la plupart de ses journées à écouter de la musique et à jouer à des jeux vidéo. Au travail, il se concentre sur l’analyse, le test et l’examen de tous les types d’écouteurs et d’équipements audio.

