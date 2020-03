Prenez votre manette rétro préférée (pré-N64) et donnez-lui de meilleures poignées, et c’est ce que vous obtenez avec le SN30 Pro +. Le contrôleur comprend une batterie de 1000 mAh, ainsi que des fonctionnalités de mappage des boutons, et un gyroscope à six axes pour les contrôleurs de mouvement. En plus d’offrir une garantie de satisfaction de six mois, 8Bitdo fournit des housses de bâton de contrôleur et un étui de transport pour votre contrôleur pour aider à le protéger.