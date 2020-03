Meilleur haut-parleur Echo: Amazon Echo vs Dot et autres

L’approche d’Amazon et de Google en matière d’enceintes intelligentes ne pourrait pas être plus différente. Alors que Google se limite à un nombre limité de modèles, Amazon a inondé le marché de haut-parleurs Echo pour répondre à tous les cas d’utilisation et tailles d’écran possibles. On pouvait s’y attendre, il peut être difficile de décider quel haut-parleur ou écran intelligent acheter. Laquelle est la meilleure pour votre cas d’utilisation, vos exigences et, plus important encore, votre budget?

Nous examinons toutes les options disponibles pour vous aider à décider, ou vous pouvez passer directement à la conclusion pour savoir quel est le meilleur haut-parleur ou écran Echo pour vous!

Echo Dot

Le produit de la litière, l’Echo Dot est l’un des choix d’enceintes intelligentes les plus populaires et pour une bonne raison. Il est peu coûteux, assez bon pour être utilisé dans des endroits où la qualité sonore n’est pas le facteur le plus important et contient toujours la plupart des fonctionnalités de l’assistant intelligent offertes par les options plus grandes.

En tant que haut-parleur, le woofer de 1,6 pouce de l’Echo Dot ne vous épatera pas, mais il peut monter dans une petite pièce. Il est particulièrement efficace si vous préférez écouter des podcasts ou de la musique ambiante. Si le dubstep percutant est votre confiture, évitez celui-ci. Le point de vente ici est la taille. Il s’agit d’un haut-parleur intelligent qui a une petite empreinte et peut occuper un petit coin de votre bureau ou de votre étagère de cuisine.

Pour une petite majoration, vous pouvez passer à l’Echo Dot avec horloge. Il ajoute une petite horloge LED à l’avant de l’Echo Dot, ce qui le rend beaucoup plus utile sur un bureau ou une table de chevet. Moi? J’ai mon Echo Dot accroché dans la salle de bain pour pouvoir écouter les derniers morceaux sous la douche. La technologie!

Echo (3e génération)

Amazon a mis à jour l’Echo fin 2019 et lui a apporté de grandes améliorations de la qualité de vie tout en maintenant le prix abordable. Par rapport à l’Echo Dot, l’Echo est nettement plus grand et ce n’est certainement pas le haut-parleur à obtenir si vous manquez d’espace. Cependant, il peut s’asseoir très confortablement à une table de bout, ou peut-être sur une étagère.

L’Echo (2019) établit un excellent équilibre entre le prix et la qualité audio.

Pour sa plus grande taille, vous obtenez des composants audio considérablement améliorés. Le haut-parleur, pour sa part, passe d’un woofer de 1,6 pouce à une combinaison d’un tweeter de 0,8 pouce et d’un woofer de 3 pouces. En retour, vous obtenez un haut-parleur qui peut aller beaucoup plus fort, produire un son qui remplit la pièce sans sonner. En fait, le tweeter dédié garantit que la réponse des aigus reste excellente sans devenir trop aiguë ou minuscule. Les basses sont un peu plus contrôlées, et bien que l’Echo ne secoue pas vraiment la pièce, la réponse audio est parfaitement adaptée pour écouter de la musique pop ou la radio Internet toute la journée.

Bien sûr, le haut-parleur est plus que capable d’exécuter toutes sortes de fonctionnalités de maison intelligente et intègre à bord l’assistant intelligent Alexa complet.

Echo Plus (2e génération)

L’Echo Plus occupe une place intéressante dans la gamme d’Amazon. Avant la mise à jour Echo de 3e génération, c’était l’Echo à obtenir si vous vouliez la meilleure qualité audio sans perdre un gros morceau de changement. Cependant, l’Echo vous permet d’obtenir la plupart du chemin en ce qui concerne la qualité audio. En fait, les internes sont exactement les mêmes entre les deux et toute différence est due à des différences de réglage audio.

L’Echo Plus est logique si vous voulez un emplacement central pour contrôler tous vos périphériques de maison intelligente.

Ce qui distingue l’Echo Plus, c’est son contrôleur Zigbee intégré et son capteur de température. Le concentrateur intégré vous permet de contrôler toutes sortes de périphériques intelligents comme les lumières, les thermostats et plus sans nécessiter de concentrateur externe. C’est d’autant plus utile si vous avez investi dans l’écosystème Philips Hue.

Si vous commencez tout juste à construire une maison connectée, il convient de noter que la plupart des nouveaux produits se connectent via WiFi et n’ont pas nécessairement besoin d’un contrôleur Zigbee, ce qui rend l’Echo Plus redondant.

Echo Studio

L’Echo Studio éclipse l’Echo Plus et l’Echo ordinaire, à la fois en taille et en qualité audio. Fonctionnellement, il est presque identique à l’Echo Plus. Il dispose également du contrôleur Zigbee intégré pour le contrôle de la maison intelligente. Là où l’Echo Studio excelle vraiment, c’est dans la qualité audio.

L’Echo Studio utilise 5 haut-parleurs pour produire de la musique de haute qualité, mais sa taille énorme le rend préférable pour une grande pièce.

Cinq haut-parleurs se réunissent pour créer un haut-parleur très puissant qui délivre les marchandises à travers le spectre et a quelques astuces exclusives dans sa manche. L’Echo Studio combine trois haut-parleurs de milieu de gamme avec un tweeter de 1 pouce et un woofer de 5,25 pouces pour offrir une prise en charge audio à 360 degrés. En fait, le Studio est le seul haut-parleur intelligent à prendre en charge le nouveau Dolby Atmos pour le format audio musical.

L’Echo Studio est mieux servi dans un grand salon, peut-être dans une configuration stéréo pour fournir un streaming audio de haute qualité. Si vous avez un Fire Stick sous la main, il est possible de coupler l’Echo Studio avec celui-ci en tant que haut-parleur compatible Dolby Atmos. Ce ne sera pas aussi bon qu’une configuration d’enceintes 5.1.2 dédiée avec des canaux Atmos dédiés, mais cela servira à la rigueur. Cependant, si vous êtes prêt à dépenser 400 $ ou plus pour une paire stéréo Echo Studio, il y a une bien meilleure valeur à avoir dans un système d’enceintes plus conventionnel couplé à une entrée Echo.

Echo Input Portable

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent. L’Echo Input Portable ne ressemble en rien au reste des enceintes de cette liste. L’Echo Input Portable est conçu pour être utilisé en déplacement. Avec une batterie capable de 10 heures de lecture sur une seule charge, vous pouvez vous attendre à une journée complète d’utilisation, avec une mise en garde. Étant donné que le portable a toujours besoin du WiFi pour exécuter n’importe quelle fonction, vous ne pouvez pas l’utiliser pour remplacer un haut-parleur Bluetooth lors de vos déplacements. Cela réduit considérablement sa fonctionnalité, et vous devriez donc le considérer essentiellement comme un point d’écho qui peut être déplacé d’une pièce à l’autre sans trop de bruit. En fait, le haut-parleur ici est un smidgen plus petit que celui du Dot, et il lui manque l’option pour l’entrée ou la sortie filaire.

L’Echo Input Portable est plus un haut-parleur transportable que quelque chose que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes en déplacement.

L’Echo Input Portable sert un cas d’utilisation très niche et à moins que vous ne vous imaginiez déplacer un haut-parleur dans la maison de manière assez cohérente, l’Echo Dot ou Plus pourrait être une meilleure option pour vous. L’Echo Input Portable n’est disponible qu’en Inde pour le moment et est au prix de Rs. 4 999 (~ 67 $).

Écrans intelligents Amazon Echo

Il existe de nombreuses raisons de passer à un écran intelligent via un haut-parleur intelligent. De la visualisation de recettes à la visualisation de contenu YouTube. Vous souhaitez peut-être éteindre les lumières la nuit sans avoir à invoquer une commande vocale, la plupart des écrans intelligents peuvent également servir de cadre photo pratique. À cette fin, Amazon dispose d’un portefeuille d’appareils qui conviennent parfaitement à plusieurs cas d’utilisation.

Echo Show 5

Le plus petit du lot, l’Echo Show 5 est un accessoire de bureau pratique. Pouvoir regarder rapidement les événements du calendrier, les rappels ou passer des appels Skype à l’aide de la caméra intégrée est sous-estimé, et l’Echo Show 5 excelle dans la tâche.

L’Echo Show 5 est l’accessoire de bureau de taille parfaite pour consulter les rendez-vous du calendrier, contrôler votre smartphone et même prendre des appels Skype.

L’écran de 5,5 pouces est le compromis parfait entre la visibilité et l’empreinte physique. Le haut-parleur ici ne va pas vous épater, mais il fait le travail tant que vous n’augmentez pas le volume trop haut ou ne vous attendez pas à des basses percutantes. L’Echo Show 5 est au prix de 89 $ et est une excellente entrée dans le monde des écrans intelligents.

Echo Show 8

Le dernier ajout à la gamme d’affichage intelligent d’Amazon est également le meilleur. Comme l’Echo de 3ème génération, l’Echo Show 8 prend les capacités audio de son grand frère, le frappe dans une coque légèrement plus petite et plus polyvalente et baisse le prix pour le rendre encore plus abordable. Gagnant-gagnant tout autour.

L’écran de 8 pouces de l’Echo Show est assez net et parfaitement fonctionnel pour les appels Skype utilisant la caméra 1MP intégrée. Les deux haut-parleurs de 2 pouces produisent 10 watts, ce qui est plus que suffisant pour remplir une pièce de taille modeste et, bien sûr, vous obtenez toutes les fonctionnalités intelligentes dont vous pourriez avoir besoin.

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus grand pour lire des recettes ou pour regarder des vidéos YouTube dans la cuisine, l’Echo Show 8 est aussi bon que possible. L’Echo Show 8, au prix de 129 $, est un peu plus cher que le Nest Hub équivalent, mais la caméra intégrée, un écran plus grand et de meilleurs haut-parleurs compensent à mon avis.

Echo Show

L’Echo Show de 2e génération est un successeur direct de l’appareil qui a commencé le parcours de l’affichage intelligent d’Amazon. La dernière mise à jour a eu lieu en 2018 et le design commence à avoir l’air un peu daté. La barre inégale au sommet n’était pas jolie au lancement, et elle n’a pas bien vieilli. Plus encore, en gardant à l’esprit l’Echo Show 8. beaucoup plus esthétique. Le système audio se compose de deux pilotes de 2,2 pouces pouvant produire 10 watts de son. Très similaire à l’Echo Show 8.

Le plus grand Echo Show n’a de sens que si vous devez absolument avoir un contrôleur Zigbee intégré, ou prévoyez de faire beaucoup d’appels vidéo.

Cela dit, si vous prévoyez de passer beaucoup d’appels vidéo à l’aide de l’Echo Show, il est judicieux de passer au modèle haut de gamme. Le plus grand écran de 10,1 pouces semble bon, mais il faut dire que l’Echo Show 8 semble toujours plus net car il intègre la même résolution dans un panneau plus petit.

Ailleurs, l’appareil photo 5MP est une avancée significative par rapport à ce que vous obtenez sur les autres modèles. Enfin, comme l’Echo Plus et le Studio, l’Echo Show intègre un contrôleur Zigbee pour une domotique intelligente complète. Naturellement, l’Echo Show est beaucoup plus cher à 199 $ et la plupart des gens seraient bien servis par l’Echo Show 8.

Quel est le meilleur appareil Echo pour moi?

Amazon a un produit pour tout le monde, et pourtant les différences entre eux ne sont pas assez drastiques. Si vous avez un budget limité, l’Echo Dot est un appareil presque parfait pour entrer dans le monde de la domotique et des périphériques connectés. En fait, il sert très bien d’accessoire pour ajouter un assistant dans les endroits où la qualité audio n’est pas primordiale. Pensez au garage, au sous-sol ou même à votre salle de bain.

Cependant, si vous êtes prêt à débourser un peu plus pour un meilleur son, l’Echo de 3e génération est là où il en est. Le haut-parleur atteint l’équilibre parfait entre la qualité audio, la fonctionnalité et, plus important encore, le prix et à moins que vous ne deviez absolument avoir le support Zigbee ou le meilleur Echo, il n’y a aucune raison de passer à un modèle haut de gamme.

Le même conseil vaut également pour les écrans intelligents d’Amazon. Bien que l’Echo Show 5 soit bien comme accessoire de bureau, l’écran est définitivement de plus petite taille. L’Echo Show 8, d’autre part, est suffisamment compact et esthétique pour ne pas être douloureux et réussit à sonner très bien pour le prix. À 129 $, c’est une option facile à recommander.